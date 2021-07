Olimpiada odbywająca się w stolicy Japonii budzi duże zainteresowanie Polaków. Prawie 40% ankietowanych deklaruje duże zainteresowanie ta imprezą sportową, a kolejne 28% przeciętne.

Nasze oczekiwania medalowe są przede wszystkim związane z dyscyplinami lekkoatletycznymi oraz siatkówką męską. Blisko 45% Polaków oczekuje sukcesów w tych dyscyplinach. Prawie 30% oczekiwało bardzo dobrych wyników w wioślarstwie (tu mamy już nasz pierwszy srebrny medal) oraz … tenisie, w którym pozostaje nam już tylko liczyć na sukces miksta Iga Świątek / Łukasz Kubot. 22% respondentów liczy na to, że dobrze sprawią się nasi pływacy. Inne dyscypliny, takie jak: kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, podnoszenie ciężarów oraz żeglarstwo wskazywało od 10% do 20% badanych. Pozostałe dyscypliny wskazywało poniżej 10% ankietowanych, nie wierząc w sukcesy naszych reprezentantów.

Ciekawie wyglądają oczekiwania medalowe Polaków. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Polacy tryskają optymizmem. Pomimo że z ostatniej olimpiady rozgrywanej w Rio de Janeiro w 2016 roku kadra narodowa przywiozła tylko 2 złote medale, to Polacy wierzą w nadejście lepszych czasów. Aż 55% badanych uważa, że zdobędziemy co najmniej trzy złote medale, a ponad jedna czwarta ankietowanych, że olimpijczycy przywiozą ich do kraju co najmniej pięć.