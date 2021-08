Obecność w tej komisji jest równoznaczna z członkostwem w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Włoszczowska to kolejna po Irenie Szewińskiej Polka, która będzie pełnić tę prestiżową rolę w MKOl.

Chciałabym bardzo podziękować wszystkim głosującym na mnie sportowcom oraz Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za zaufanie. Sport, a w szczególności Rodzina Olimpijska dały mi w życiu wiele dobrego, mam nadzieję teraz odwdzięczyć się za to pracą w komisji na rzecz innych sportowców. Przyznam, że zupełnie nie spodziewałam się tej elekcji - z grona 30 kandydatów z całego świata. To duży sukces polskiego sportu – powiedziała Włoszczowska, cytowana w komunikacie PKOl. W igrzyskach w Tokio 37-letnia zawodniczka zajęła 20. miejsce.

W ubiegłym roku Polski Komitet Olimpijski - po rekomendacji Komisji Zawodniczej PKOl – wystąpił o powołanie na członka MKOl z grupy zawodników Mai Włoszczowskiej, srebrnej medalistki olimpijskiej z Pekinu (2008) i Rio de Janeiro (2016), wielokrotnej medalistki mistrzostw świata i Europy.

Włoszczowskiej, która kończy już karierę sportową, pogratulował prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Jesteśmy dumni z sukcesu Mai. Decyzja zawodników, że to Maja Włoszczowska ma być ich reprezentantem w MKOl to dowód jej silnej pozycji w sporcie, szacunku dla jej doświadczenia i dotychczasowego dorobku. Jestem przekonany, że Maja z pełnym zaangażowaniem będzie pełnić tę funkcję i należycie będzie dbać o interesy wszystkich sportowców. Ma wszelkie kompetencje do tego by być ich głosem w MKOl. To nie tylko wspaniała zawodniczka, ale też ekspertka w wielu dziedzinach - podkreślił Kraśnicki.

Najwięcej głosów otrzymał Gasol

Włoszczowska formalnie stanie się członkiem Komisji Zawodniczej 8 sierpnia, po sesji MKOl i w dniu zakończenia igrzysk w Tokio. Jej kadencja potrwa do dnia zakończenia igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

Oprócz Włoszczowskiej do Komisji Zawodniczej zostali wybrani: hiszpański koszykarz Pau Gasol, włoska pływaczka Federica Pellegrini i japoński florecista Yuki Ota.

Głosowanie trwało od 13 lipca do 3 sierpnia, a wzięło w nim udział aż 6825 sportowców uczestniczących w igrzyskach w Tokio (61,27 proc. wszystkich uprawnionych), którzy wybierali czterech członków komisji spośród 30 kandydatów z 30 krajów. Najwięcej głosów otrzymał Gasol - 1888, a dalej: Włoszczowska - 1674, Pellegrini - 1658 i Ota - 1616.

Spośród niewybranych najwięcej głosów uzyskali: ukraińska wioślarka Anastazja Kożenkowa - 1565, brytyjski triathlonista Alistair Brownlee - 1522 oraz uprawiająca strzelectwo Słowaczka Danka Bartekova - 1278.