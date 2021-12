Tym samym, jeśli wystartuje w Pekinie, przejdzie do historii jako drugi sportowiec z tak imponującym wynikiem i wyrówna rekord japońskiego skoczka Noriakiego Kasai.

Będzie także najstarszą kobietą - olimpijką. 50. urodziny obchodzić będzie 22 lutego, czyli dwa dni po planowanej ceremonii zamknięcia igrzysk w Pekinie.

Do tej pory palmę pierwszeństwa w tym względzie dzierżyła Anne Abernathy, saneczkarka urodzona w kwietniu 1953 r. na Amerykańskich Wyspach Dziewiczych, sześciokrotna olimpijka (1988 Calgary - 2002 Salt Lake City), którą nazywano "Grandma Luge".

Niemiecka panczenistka ma w dorobku dziewięć olimpijskich medali, w tym pięć złotych. Jest jednym z najbardziej utytułowanych niemieckich przedstawicieli dyscyplin zimowych.

Niecodzienne okoliczności kwalifikacji

Pechstein uzyskała kwalifikację olimpijską w zawodach Pucharu Świata w Calgary w niecodziennych okolicznościach. Najpierw nie udało jej się zakwalifikować do finału biegu masowego, ale sędziowie uznali protest trenera Niemki, który wskazywał na jej nielegalne zablokowanie. Pechstein została dopuszczona do finału, w którym zajęła 11. miejsce, co pozwoliło jej w łącznej klasyfikacji zgromadzić wystarczającą liczbę punktów, by znaleźć się w Pekinie w gronie 24 zawodniczek w tej konkurencji.

W październiku po raz 41. została mistrzynią Niemiec, triumfując na torze Inzell na dystansie 3000 i 5000 m. Wyczynowe uprawianie sportu Pechstein łączy ze szkoleniem w słynnej akademii trenerskiej w Kolonii, które rozpoczęła niedawno. Po zakończeniu kariery pochodząca z Berlina zawodniczka chciałaby kontynuować przygodę ze sportem jako szkoleniowiec.

Pierwszy olimpijski medal - złoty na 5000 m - Niemka wywalczyła w 1994 roku w norweskim Lillehammer, a ostatnio - srebrny na tym samym dystansie - 12 lat później w Turynie. Na podium mistrzostw świata stanęła 41 razy.