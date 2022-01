Reprezentację stanowi 30 kobiet i 27 mężczyzn. Do Chin uda się także 71 osób współpracujących (w tym sztaby szkoleniowe i medyczne, członkowie misji, oficerowie covidowi).

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołał do olimpijskiej reprezentacji naszych najlepszych obecnie zawodników dyscyplin zimowych. Jak zawsze są w ich gronie zarówno sportowcy bardzo doświadczeni, mający już za sobą po trzy, a nawet cztery olimpijskie występy, jak i debiutanci, którzy w Chinach przejdą dopiero olimpijski chrzest i staną się olimpijczykami, a ten tytuł będzie z nimi już na zawsze. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki - powiedział prezes PKOl Andrzej Kraśnicki w nadesłanym komunikacie.

Nie ma bobsleistów

Biało-czerwoni w Chinach wystartują w biathlonie, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, short tracku, biegach narciarskich, skokach narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie alpejskim, snowboardzie i saneczkarstwie.

Najwięcej - 10 sportowców - będzie reprezentować Polskę w łyżwiarstwie szybkim. Po raz pierwszy od 1994 roku zabraknie natomiast bobsleistów.

Mniej niż w Pjongczangu

To będą kolejne igrzyska w rygorze sanitarnym ze względu na pandemię, jednak po doświadczeniach z Tokio podchodzimy do tego spokojniej. Mamy już doświadczenie w poruszaniu się w przygotowanych przez organizatorów procedurach. Ze względu na przygotowane przez organizatorów igrzysk specjalne procedury przelotów do Chin, Polska Reprezentacja Olimpijska, dzięki współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi, uda się do Pekinu czarterami, na które zgodę musiała wyrazić strona chińska. Dodam tylko, że Chińczycy wielokrotnie odmawiali wielu liniom, więc jest to bardzo istotne, że Polacy polecą na igrzyska rodzimymi liniami prosto z Warszawy – powiedział sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński.

Cztery lata temu w Pjongczangu Polskę reprezentowało 62 sportowców, którzy wywalczyli dwa medale. Po trzecie olimpijskie złoto w karierze sięgnął skoczek narciarski Kamil Stoch, a następnie z kolegami w konkursie drużynowym stanął na najniższym stopniu podium. 34-letni Stoch jest także w kadrze na Pekin. Będą to jego piąte w karierze igrzyska.