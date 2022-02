Proszę państwa, z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt - powiedział na antenie TVP Przemysław Babiarz, komentując konkurs skoków narciarskich w Pekinie.

Nawiązał w ten sposób do tego, że prawa do transmisji ma pucharu świata w skokach ma grupa Discovery, która wygrała walkę o nie z TVP. A w tym sezonie nasi skoczkowie nie odnotowali dobrych występów w walce o puchar.

Komentarze internautów

Te słowa stały się hitem internetu i wywołały lawinę komentarzy. "Panie Babiarz, na szczęście sukcesy i porażki naszych sportowców nie zależą od podmiotu transmitującego zawody. Na szczęście dla TVP. Pocieszające jest, że zmagania olimpijczyków można oglądać również bez idiotycznych komentarzy przełączając kanał lub wyłączając dźwięk" - napisał Marek Belka.

"Do kiedy nie powie ze to Jacek Kurski wręczy medale śpię" - skomentował to z kolei Janusz Piechociński.

Głos zabrała też Joanna Lichocka z PiS. "Skoki wróciły do domu i od razu mamy efekt - Przemysław Babiarz w relacji w TVP. W samo sedno:) Brąz dla Dawida Kubackiego ! Brawo" - napisała