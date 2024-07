Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - za te słowa został ukarany Babiarz. Dziennikarz w ten sposób odniósł się do piosenki "Imagine" autorstwa Johna Lennona.

Kibice mogą znaleźć się na celowniku władzy

Murem za komentatorem TVP stanęli m.in. kibice Legii Warszawa, którzy na stadionie w Kielcach wywiesili płótno z hasłem "Panie Przemysławie jesteśmy z Panem! Precz z komuną".

Kibice zaraz mogą sami znaleźć się na celowniku władzy. Nie jest tajemnicą, że najbardziej zagorzali fani klubów piłkarskich w Polsce nie są zwolennikami polityki imigracyjnej oraz delikatnie mówiąc nie pałają sympatią do środowiska LGBT.

Kibice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar już jakiś czas temu zapowiedział powstanie projektu ustawy przeciwko mowie nienawiści. Jeśli przepisy wejdą w życie, to kibice piłkarscy będą musieli mieć się na baczności. Za treść przygotowanych przed siebie opraw oraz hasła skandowane na trybunach mogą wtedy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Rząd Donalda Tuska już raz w przeszłości wydał wojnę kibicom. Wszyscy pamiętamy czym się to skończyło. Czy premier rady ministrów liczy, że tym razem ten "mecz" zakończy się jego zwycięstwem?