Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowa Federacja Łyżwiarska (ISU), RKO oraz zajmująca się sprawą dopingu podczas igrzysk Międzynarodowa Agencja Badawcza (ITA) nie odniosły się jak na razie do doniesień dwóch dzienników - amerykańskiego "USA Today" i brytyjskiego "Guardiana".

Prasa nie podała, kiedy wykonano badanie ani obecność jakiej zabronionej substancji wykryto.

Zawodnicy występujący w barwach RKO (nie mogą startować pod flagą Rosji z powodu zawieszenia za organizowany w tym kraju na szeroką skalę doping) triumfowali w poniedziałek w rywalizacji drużynowej, przed ekipami z USA i Japonii. Pierwotnie ceremonia medalowa miała odbyć się jeszcze tego samego dnia, ale najpierw przełożono ją na wtorkowy wieczór, a następnie na czas nieokreślony. W środę MKOl przekazał, że sprawę opóźnia "konsultacja prawna", ale nie podano, czego ona dotyczy.

Sytuacja, która pojawiła się nagle, wymaga konsultacji prawnej. Możecie być pewni, że robimy wszystko, by rozwiązać to jak najszybciej. Nie mogę podać więcej szczegółów, ale robimy co w naszej mocy. Ceremonia odbędzie się tak szybko, jak będzie to możliwe - zaznaczył rzecznik MKOl Mark Adams.

Kiedy komentarz Rosji?

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że rosyjski rząd czeka z komentowaniem sprawy do czas oficjalnego komunikatu.

W środę na porannym treningu nie pojawiło się czworo reprezentantów RKO, którzy byli w składzie "złotej" drużyny. M.in. brakowało będącej jej gwiazdą Kamiły Walijewej. 15-letnia solistka została przy okazji tego występu pierwszą zawodniczką w historii igrzysk, która wykonała poczwórny skok (udały jej się dwa). Na treningu zabrakło też solisty Marka Kondratiuka oraz pary sportowej Anastazji Miszyny i Aleksandra Galliamowa. Nie podano przyczyny ich nieobecności. Ćwiczyła jedynie para taneczna Wiktoria Sinicyna i Nikita Kacałapow, ale podczas wieczornej sesji treningowej oni również już się nie pojawili.

Kondratiuk we wtorek brał udział w pierwszej części rywalizacji solistów - programie krótkim. Awansował do finałowej części rywalizacji, którą zaplanowano na czwartek.