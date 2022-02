Stoch oddał skoki na 137,5 i 133,5 m, a wyprzedzili go Norweg Marius Lindvik, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Niemiec Karl Geiger. Po pierwszej serii Polak również był czwarty. Naprawdę wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Na więcej już mnie nie było stać, a jednak to wystarczyło tylko na czwarte miejsce. Wiem, że dla niektórych to jest +aż+ czwarte miejsce i wielu chciałoby być tu, gdzie ja jestem, ale ja naprawdę spodziewałem się po sobie czegoś więcej i wydaje mi się, że miałem do tego prawo - mówił ze łzami w oczach zdobywca trzech złotych medali olimpijskich: dwóch w Soczi i jednego w Pjongczangu.

"Wygrali zdecydowanie najlepsi"

Stoch ocenił, że sobotni konkurs przebiegał na wyjątkowo wysokim poziomie. Wygrali zdecydowanie najlepsi. Trudno jest mi się pogodzić z tym, że skacząc swoje najlepsze skoki nie miałem szans na nic więcej. Zrobiłem co mogłem, ale jednak zabrakło. Jutro będę inaczej na to patrzył, ale teraz nie potrafię tego inaczej ocenić - przyznał. Na poniedziałek w Zhangjiakou planowany jest jeszcze konkurs drużynowy. Dzisiaj trzeba się wyzbyć złych emocji, żalu, zawodu... Kocham skakanie i chcę jeszcze coś zrobić, chcę ulepszać swoje skoki. Może to dobrze, że już za dwa dni będę miał kolejną szansę - dodał.

Stoch podziękował także kibicom i wszystkim swoim bliskim za wsparcie. Dzięki zwłaszcza tym ludziom, którzy cały czas we mnie wierzyli nawet wtedy, kiedy mi tej wiary brakuje - zakończył.

Igrzyska w Chinach potrwają do 20 lutego.