Zwycięzcy grup – Finlandia i USA oraz najlepszy zespół z drugiego miejsca - Szwecja zapewniły sobie w niedzielę awans do ćwierćfinałów hokejowego turnieju na igrzyskach w Pekinie. Wcześniej kwalifikację wywalczyła reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Pozostałe zespoły o awans do czołowej ósemki będą rywalizować we wtorek w meczach barażowych.

Z niedzielnych spotkań najciekawiej zapowiadało się starcie Szwedów z Finami. Obydwa zespoły miały na swoim koncie po dwie wygrane i zwycięzca zapewniał sobie pierwsze miejsce w grupie C. W drugiej tercji Szwedzi wykorzystali trzy okresy gry w przewadze liczebnej i objęli prowadzenie 3:0. Finowie jednak nie poddawali się i w ostatniej części zdobyli dwie bramki, podczas gdy zawodnik rywala przebywał na ławce kar, a niepełna trzy minuty przed końcem doprowadzili do remisu i dogrywki. W niej zwycięstwo 4: 3 zapewnił ekipie "Suomi" Hari Pesonen. Szwedom wywalczony punkt także dał awans do ćwierćfinału, gdyż spośród zespołów, które zajęły drugie miejsce w grupach mieli najlepszy bilans. Reklama W drugim meczu tej grupy Słowacja, która w olimpijskich kwalifikacjach pokonała Polskę, odniosła pierwsze zwycięstwo wygrywając 5: 2 z Łotwą. Polki bez medalu. Złoto na 500 metrów dla Erin Jackson Zobacz również W meczach grupy A nie było niespodzianek. Amerykanie mieli trochę problemów z pokonaniem wicemistrzów olimpijskich sprzed czterech lat – Niemców, ale ostatecznie wygrali 3:2. Z kolei Kanada łatwo rozprawiła się z Chinami 5:0. We wtorkowych barażach o awans do ćwierćfinału Czechy zmierzą się ze Szwajcarią, Dania z Łotwą, Kanada z Chinami i Słowacja z Niemcami. Reklama Wyniki



grupa A



Chiny – Kanada 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)



USA – Niemcy 2:3 (1:1, 1:1)



tabela

(mecze, punkty, zwycięstwa, zwyc.po dogr./kar., porażki po dogr./kar., porażki, różnica bramek)



1. USA 3 9 3 0 0 0 15:4

2. Kanada 3 6 2 0 0 1 12:5

3. Niemcy 3 3 1 0 0 2 6:10

4. Chiny 3 0 0 0 0 3 2:16



grupa C



Słowacja – Łotwa 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)



Finlandia – Szwecja 4:3 po dogrywce (0:0, 0:3, 3:0 – 1:0)



tabela

(mecze, punkty, zwycięstwa, zwyc.po dogr./kar., porażki po dogr./kar., porażki, różnica bramek)



1. Finlandia 3 8 2 1 0 0 13:6

2. Szwecja 3 7 2 0 1 0 10:7

3. Słowacja 3 3 1 0 0 2 8:12

4. Łotwa 3 0 0 0 0 3 5:11.

