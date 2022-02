Paryż 2024 jest w stu procentach zaangażowany w walkę z dopingiem i ściśle współpracuje ze wszystkimi stronami, by zapewnić uczciwość zawodów w 2024 roku i ochronę sportowców. Musimy wykorzystać tę sprawę do tego, by upewnić się, że nie zdarzy się to ponownie. Naszym głównym priorytetem będzie opracowanie i realizacja skutecznego programu antydopingowego, który chroni prawa sportowców i uczciwość zawodów - zaznaczyli organizatorzy igrzysk w Paryżu w komunikacie przesłanym agencji Reuters.

Reklama

Wynik testu dopingowego Walijewej, który wykonano 25 grudnia, dał wynik pozytywny, ale informacja ta została przekazana dopiero tydzień temu. Dzień wcześniej w Pekinie zakończyła się rywalizacja drużynowa w łyżwiarstwie figurowym, którą wygrała reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiej. 15-letnia solistka została przy tej okazji pierwszą zawodniczką w historii igrzysk, która wykonała poczwórny skok (udały się jej dwa). Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) najpierw nałożyła na nią automatycznie tymczasowe zawieszenie, ale dzień później cofnęła je.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) oraz Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) odwołały się od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), ale ten swoim poniedziałkowym wyrokiem orzekł, że młoda zawodniczka ma prawo wystąpić w rywalizacji indywidualnej, która zaczęła się we wtorek.

Krytykowany przez wielu byłych i obecnych sportowców oraz organizacji sportowych wyrok CAS dotyczył samej kwestii dopuszczenia Walijewej do startu w zmaganiach solistek, a nie odnosił się do kwestii wyników sportowych. Ten aspekt ma jeszcze zostać zbadany i w związku z tym MKOl ogłosił, że do czasu zakończenia sprawy nie odbędą się zarówno ceremonia medalowa za rywalizację drużynową, jak i ta za zmagania solistek, jeśli Rosjanka będzie w czołowej "trójce".

Reklama

Lek na anginę powodem zamieszania?

Wykryta u Walijewej trimetazydyna to substancja stosowana u chorych kardiologicznie, ale też wpływająca na przyspieszenie metabolizmu oraz zwiększająca tolerancję wysiłku fizycznego. Z tego względu od 2014 roku znajduje się na liście środków zabronionych WADA. Mogła ona pochodzić z leku na anginę, który przyjmowała utalentowana łyżwiarka figurowa.

Rosyjscy sportowcy w kolejnej wielkiej imprezie nie startują pod flagą narodową, a pod szyldem RKO z powodu wykluczenia tego kraju z najważniejszych i największych imprez ze względu na stosowany powszechnie i na szeroką skalę doping.