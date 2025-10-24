Motor przerwał serię meczów bez zwycięstwa

Motor po pięciu kolejnych spotkaniach bez zwycięstwa przystąpił do konfrontacji z Widzewem z wielką wolą walki, ale większa część pierwszej połowy przebiegała głównie na ostrożnej postawie obydwu drużyn zwłaszcza w defensywie.

W 12. minucie po dobrym zagraniu Michała Króla Fabio Ronaldo kopnął piłkę wysoko nad bramką. Kwadrans później portugalski skrzydłowy Motoru przeprowadził indywidualną akcję, ale zakończył ją słabym strzałem, z którym poradził sobie bramkarz Widzewa Maciej Kikolski. W odpowiedzi Mariusz Fornalczyk też słabym strzałem nie sprawił kłopotu Ivanovi Brkicowi, podobnie jak trzy minuty później Szymon Czyż zza linii pola karnego.

Król dał prowadzenie Motorowi

Chorwacki bramkarz gospodarzy jeszcze dwukrotnie w tej części meczu udanie interweniował, ale to podopieczni Mateusza Stolarskiego okazali się bardziej skuteczni. W 41. minucie po dośrodkowaniu z lewej strony Ivo Rodriguesa piłkę przejął Król i bez trudu dał prowadzenie swojej drużynie.

Jeszcze przed przerwą w doliczonym czasie gry okazję miał Ronaldo, jednak Kikolski nie dał się pokonać.

Czubak ustrzelił dublet w pięć minut

Drugą połowę lublinianie rozpoczęli w sposób wymarzony. Już w pierwszej minucie po zmianie stron po płaskim podaniu Króla z prawej strony stojący tyłem do bramki Karol Czubak uderzeniem piętą ku zaskoczeniu Kikolskiego umieścił piłkę w siatce.

Minęło zaledwie pięć minut, kiedy Czubak ponownie wpisał się na listę strzelców, kapitalnym, silnym strzałem nie dając szans obrony golkiperowi Widzewa. Swoim siódmym golem w sezonie najlepszy snajper Motoru rozstrzygnął losy meczu.

Zwycięstwo poprawiło nastroje w Lublinie

Już w doliczonym czasie gry, goście za sprawą Sebastiana Bergiera, który główkował i strzelającego Andi Zeqiriego próbowali zdobyć honorową bramkę. Na posterunku stał jednak dobrze w tym dniu dysponowany Brkic.

Efektowne, zasłużone zwycięstwo Motoru poprawiło nastroje i kibiców, a przede wszystkim samych piłkarzy i sztabu szkoleniowego, który nie ukrywał już pewnej frustracji.