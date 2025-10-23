Vukovic był już na rozmowach w Legii

Vukovic po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się z Piastem Gliwice. Od tego czasu jest bezrobotny. Przed startem przygotowań do nowych rozgrywek serbski szkoleniowiec był jednym z kandydatów do pracy w Legii.

46-letni trener spotkał się nawet z dyrektorem sportowym "Wojskowych". Ostatecznie Michał Żewłakow zdecydował się zatrudnić Edwarda Iordanescu. Rumun zaliczył bardzo dobry start w nowym miejscu pracy. Na dzień dobry zdobył z Legią Superpuchar Polski.

Jednak z upływem czasu wyniki i styl gry piłkarzy ze stolicy znacznie się pogorszyły. Legioniści ostatnio przegrali trzy mecze z rzędu i przyszłość Iordanescu stanęła pod znakiem zapytania. Po niedzielnej porażce z Zagłębiem Lubin ruszyła karuzela z nazwiskami trenerów, którzy mogliby zająć miejsce byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii. Jednym z wymienianych kandydatów jest Vukovic.

Vukovic na celowniku Motoru

Jak się jednak okazuje obecnie Serbowi bliżej jest do pracy w innym klubie Ekstraklasy. Według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza szkoleniowiec był na rozmowach w Motorze Lublin.

Ekipa dowodzona przez Mateusza Stolarskiego po 12. kolejkach zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową. To zdecydowanie poniżej oczekiwań szefów klubu. 32-letni trener siedzi na beczce prochu. Stawką piątkowego meczu z Widzewem Łódź będzie jego głowa.