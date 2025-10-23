Moelder w Gliwicach zajął miejsce po Vukoviciu

Po zakończeniu poprzedniego sezonu z Piastem rozstał się Aleksandar Vukovic. Kontrakt Serba wygasł, a szkoleniowiec nie był zainteresowany podpisaniem nowej umowy, o czym szefów klubu poinformował kilka tygodni wcześniej.

Piast na miejsce zwolnione przez Vukovicia zatrudnił Moelder. Obie strony związały się ze sobą trzyletnią umową. Skandynaw do Gliwic trafił z grającego w drugiej lidze szwedzkiej Landskrona BoiS. 40-latek w swoim kraju miał opinię bardzo utalentowanego trenera, ale w polskiej Ekstraklasie tego nie potwierdził. Pod jego wodzą w dziecięciu meczach Piast zdobył zaledwie siedem punktów i aktualnie zamyka ligową tabelę.

Myśliwiec na ławce Piasta zadebiutuje w sobotę

Po ostatniej porażce z Lechią Gdańsk cierpliwość szefów Piasta do Moeldera się wyczerpała. Klub ze Śląska w czwartek ogłosił, że Szwed został zwolniony. Jego miejsce zajął Myśliwiec, który w poprzednim sezonie prowadził Widzew Łódź. Razem z nim do sztabu szkoleniowego Piasta dołączyli Karol Zniszczoł oraz Krzysztof Sierocki.

Myśliwiec na ławce trenerskiej gliwiczan zadebiutuje w najbliższą sobotę. W tym dniu jego podopieczni zmierza się na wyjeździe z Arką Gdynia.