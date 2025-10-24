Flick ukarany czerwoną kartką

Flick w poprzedniej kolejce ligowej - w wygranym 2:1 meczu z Gironą - za zbyt nerwowe reakcje zobaczył dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę. To z kolei skutkowało zawieszeniem na następne spotkanie, w tym przypadku El Clasico.

Barcelona próbowała anulować tę karę, ale bezskutecznie. W piątek przekazano, że tamtejszy Trybunał Administracyjny ds. Sportu (TAD) odrzucił apelację mistrzów Hiszpanii. W związku z tym w niedzielę w Madrycie drużynę gości poprowadzi asystent - Marcus Sorg. On również ma wziąć udział w przedmeczowej konferencji prasowej, zaplanowanej na sobotnie południe.

Szczęsny w bramce, Lewandowski nie zagra

Z powodu kontuzji w ekipie Barcelony zabraknie Roberta Lewandowskiego. Urazy leczy również kilku innych piłkarzy, m.in. bramkarze Joan Garcia i Marc-Andre ter Stegen, co z kolei oznacza, że praktycznie pewne miejsce w wyjściowym składzie ma Wojciech Szczęsny.

Fotel lidera stawką El Clasico

W tabeli po dziewięciu kolejkach Real i Barcelona tradycyjnie są najlepsze. Lider z Madrytu zgromadził 24 punkty, a druga „Duma Katalonii” ma o dwa mniej. Trzeci Villarreal wywalczył 17 pkt.