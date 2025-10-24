Benitez z najwyższą pensją w historii greckiej ligi

Greckie media poinformowały, że Benitez podpisał dwuletni kontrakt z ateńskim klubem. Hiszpan ostatnio pracował w Celcie Vigo, gdzie został zwolniony w marcu ubiegłego roku po ośmiu miesiącach pracy.

Liga Europy. Trzeci gol Świderskiego, debiut Ziółkowskiego, czerwona kartka Kędziory
Umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok i jest warta około 4 milionów euro za sezon, co według lokalnych mediów jest najwyższą pensją, jaką kiedykolwiek wypłacono trenerowi w greckiej ekstraklasie.

Benitez ma przywrócić drużynie Polaków świetność

Benitez będzie miał za zadanie odbudować dobrą passę Panathinaikosu, ponieważ 20-krotny mistrz Grecji zajmuje dopiero siódme miejsce w greckiej ekstraklasie. Nie najlepiej rozpoczął kampanię Ligi Europy, ponosząc dwie porażki z rzędu po zwycięstwie w meczu otwarcia. W każdym z trzech spotkań LE na listę strzelców wpisywał się Karol Świderski. Bramkarzem "Koniczynek" jest inny reprezentant Polski Bartłomiej Drągowski.

Benitez ma się czym pochwalić w CV

Benitez poprowadził Liverpool do triumfu w Lidze Mistrzów w 2005 roku i Chelsea do mistrzostwa Ligi Europy w 2013 roku. Odnosił sukcesy w kraju i Europie z Valencią, Interem Mediolan i Napoli.