Łyżwiarz szybki, a nawet bardzo szybki, Piotr Michalski, będzie niósł flagę Polski podczas ceremonii zamknięcia XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022!! Piotr, wielkie dzięki za niesamowitą walkę!!! - napisano na koncie PKOl na Twitterze.

Pochodzący z Sanoka 25-letni Michalski urósł do miana bohatera polskiego ekipy olimpijskiej, ale i zarazem największego pechowca. W piątek zajął czwarte miejsce w rywalizacji na 1000 m, tracąc do brązowego medalisty Norwega Haavarda Holmefjorda Lorentzena 0,08 s. Wcześniej w National Speed Skating Oval w stolicy Chin był piąty na 500 m, a od podium dzieliło go jeszcze mniej, bo 0,03.

Polak ma najlepszy sezon w karierze. W grudniu w Salt Lake City poprawił rekordy kraju na 500 i 1000 m, a w styczniu triumfował w mistrzostwach Europy na najkrótszym dystansie i był szósty na dwukrotnie dłuższym.