Urazy spowodowały, że 19 lutego w Salt Lake City w stanie Utah zabraknie w 72. All Star Game zawodników wybranych przez fanów do wyjściowych piątek: Curry’ego (Golden State Warriors), Duranta (który właśnie przeszedł z Brooklyn Nets do Phoenix Suns) oraz Williamsona (New Orleans Pelicans).

Nieobecność gwiazd oznacza, że do wyjściowych piątek „wskoczą” wcześniejsi rezerwowi. Liga zadecydowała, że będą to: dwaj koszykarze spoza USA - Kameruńczuk Joel Embiid (Philadelphia 76ers) oraz Fin Lauri Markkanen (Utha Jazz) oraz Ja Morant z Memphis Grizzlies.

Curry, czterokrotny mistrz ligi NBA, doznał w poniedziałek kontuzji lewej nogi i będzie pauzował prawdopodobnie kilka tygodni. Gwiazdor Golden State Warriors ma pechowy obecny sezon, wcześniej pauzował z powodu urazu barku. Durant, dwukrotny mistrz z Golden State, ma być gotowy do gry około połowy lutego, gdy zakończy się proces rehabilitacji kolana, którego urazu nabawił się 8 stycznia. 22-letni Williamson, mający znakomity sezon (średnio 26 pkt, 7 zbiórek i 4,6 asyst) od początku stycznia pauzuje z powodu urazu mięśnia uda.

Kapitanami drużyn będą wybrani przez fanów z największą liczbą głosów legendarny LeBron James z LA Lakers oraz Grek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). 38-letni gwiazdor "Jeziorowców" wystąpi w takim spotkaniu po raz 19. i wyrówna rekord Kareema Abdul-Jabbara. Kilka dni temu wyprzedził go na liście strzelców wszech czasów NBA.

Udział Sochana niepewny

Podczas weekendu gwiazd ma się zaprezentować Jeremy Sochan, pierwszy Polak, który dostąpił zaszczytu gry z najlepszymi za oceanem. Został wybrany przez trenerów NBA do składu meczu Wschodzących Gwiazd, ale jego udział nie jest pewny. Ponad tydzień temu doznał urazu dolnego odcinka pleców i nie powrócił nadal na parkiety, chociaż brał udział w porannym treningu rzutowym przed wieczornym wyjazdowym meczem z Detroit Pistons (w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego).

Sochan został wybrany do jednego z zespołów, które zagrają w Rising Stars przez Francuza Joakima Noaha, syna słynnego tenisisty Yannicka Noaha. Cztery drużyny złożone z siedmiu graczy - pierwszoroczniaków (jak Sochan), drugoroczniaków i koszykarzy z zaplecza NBA rywalizować będą ze sobą w turnieju. Trenerami ekip złożonych z utalentowanych młodych zawodników będą dawne gwiazdy ligi: Jason Terry, Hiszpan Pau Gasol, Deron Williams i Noah.