Podstawowi zawodnicy Warriors na parkiecie spędzili tylko po nieco ponad 20 minut. Najwięcej punktów zdobył dla nich Stephen Curry, który w 22 minuty uzyskał 26 pkt.

Graliśmy bardzo dobrze przez ostatnie tygodnie. Dziś chłopcy byli w pełni skoncentrowani od samego początku. Mam nadzieję, że takie nastawienie utrzymają w fazie play off - powiedział trener Warriors Steve Kerr.

"Wojownicy" sezon zasadniczy zakończyli na szóstym miejscu w Konferencji Zachodniej i w pierwszej rundzie play off zmierzą się z Sacramento Kings (3.). Rywalizacja na wszystkich etapach będzie się toczyła do czterech wygranych spotkań.

W drugiej znanej już parze na Zachodzie Phoenix Suns (4.) będą rywalizowali z Los Angeles Clippers (5.). Na wyłonienie rywali w turnieju play in muszą czekać dwie najwyżej rozstawione ekipy - Denver Nuggets (1.) i Memphis Grizzlies.

W play in o dwa miejsca w play off rywalizują zespoły z lokat 7-10. Drużyna z 7. pozycji gra z 8. ekipą, a zwycięzca awansuje do play off. Pokonany ma natomiast jeszcze jedną szansę - o ostatnie miejsce zmierzy się ze zwycięzcą spotkania 9. z 10. zespołem.

W play in na Zachodzie wystąpią: Los Angeles Lakers (7.), Minnesota Timberwolves (8.), New Orleans Pelicans (9.) i Oklahoma City Thunder (10.).

Na ostatnim miejscu w Konferencji Zachodniej sezon zakończyła drużyna Jeremy'ego Sochana - San Antonio Spurs. "Ostrogi" zanotowały 22 zwycięstwa i 60 porażek. Na zakończenie, bez kontuzjowanego Polaka w składzie, pokonały na wyjeździe Dallas Mavericks 138:117.

Na Wschodzie i zarazem w całej lidze najlepszy bilans uzyskali koszykarze Milwaukee Bucks (58-24), a na drugiej pozycji uplasowała się ekipa Boston Celtics.

W play off rozstawiona z "trójką" Philadelphia 76ers zmierzy się z Brooklyn Nets (6.), a Cleveland Cavaliers (4.) z New York Knicks (5.).

W play in swojej szansy szukać będą: Miami Heat (7.), Atlanta Hawks (8.), Toronto Raptors (9.) i Chicago Bulls (10.).

Rywalizacja w play in będzie się toczyła od wtorku do piątku, a na sobotę zaplanowano pierwsze mecze play off.