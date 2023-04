W pierwszej rundzie play off zwycięzcy zmierzą się z drużynami, które w swoich konferencjach w sezonie zasadniczym zajęły drugie lokaty: Lakers z Memphis Grizzlies, a Hawks z Boston Celtics. Rywalizacja toczyć się będzie już do czterech zwycięstw.

W barażach o fazę play off walczą zespoły z miejsc 7-10 w swoich konferencjach. We wtorkowych meczach grały siódma drużyna z ósmą sezonu zasadniczego, a w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego zmierzą się dziewiąta z dziesiątą, czyli Toronto Raptors z Chicago Bulls oraz New Orleans Pelicans z Oklahoma City Thunder. Przegrani wtorkowych spotkań - Timberwolves i Heat - zagrają ze zwycięzcami tych meczów.

Słaby początek sezonu Lakers

Lakers, 17-krotni mistrzowie NBA, po bardzo słabym początku sezonu rozkręcili się w końcówce i byli bliscy bezpośredniego awansu do play off. Ostatecznie zajęli jednak siódme miejsce i musieli przystąpić do baraży. Wtorkowe starcie z "Leśnymi Wilkami" było dla nich bardzo trudne, ale ze szczęśliwym zakończeniem. Najlepszy na parkiecie LeBron James zdobył 30 punktów i zanotował 10 zbiórek.

Musieliśmy walczyć przez cały sezon. Od przerwy na Mecz Gwiazd (w połowie lutego) graliśmy już dobrą koszykówkę - ocenił 38-letni "King James", najlepszy strzelec w historii ligi.

Mniej emocji było w spotkaniu na Wschodzie, gdzie Hawks pewnie pokonali ekipę Miami Heat. Najwięcej punktów dla gości zdobył Trae Young - 25, ale "Jastrzębie" mogą też podziękować swoim rezerwowym, którzy łącznie uzyskali ich 53.

Znana jest więc prawie cała drabinka play off. Na Zachodzie Phoenix Suns (4. miejsce w sezonie zasadniczym) zagrają z Los Angeles Clippers (5.), Sacramento Kings (3.) z Golden State Warriors (6.) oraz Memphis Grizzlies (2.) z Los Angeles Lakers (7.), natomiast na Wschodzie - Cleveland Cavaliers (4.) z New York Knicks (5.), Philadelphia 76ers (3.) z Brooklyn Nets (6.) i Boston Celtics (2.) z Atlanta Hawks (7.). Na swoich rywali czekają jeszcze zwycięzcy konferencji - Milwaukee Bucks i Denver Nuggets.

Faza play off rozpocznie się w sobotę.