Koszykarze Boston Celtics pewnie pokonali we własnej hali Atlanta Hawks 119:106 i w rywalizacji do czterech zwycięstw w 1. rundzie play off ligi NBA prowadzą 2-0. Kolejne dwa mecze odbędą się w stolicy stanu Georgia.

Gospodarzy do wygranej poprowadzili Jayson Tatum - 29 punktów i 10 zbiórek oraz Derrick White - 26 pkt, w tym 14 w ostatniej kwarcie. Dwucyfrowe wyniki strzeleckie uzyskali także Jaylen Brown - 18, Marcus Smart - 14 oraz Malcolm Brogdon - 13. Dla Hawks najwięcej punktów zdobył Dejounte Murray - 29. Jesteśmy o wiele bardziej dynamiczną drużyną, gdy D-White dowodzi swojej wartości, jest agresywny, a nie pasywny - skomentował Tatum. "Celtowie" wygrali pierwsze spotkanie 112:99 i w świetnych humorach pojadą do Atlanty, gdzie pierwszy z dwóch meczów rozegrają w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. W innej potyczce na Wschodzie Cleveland Cavaliers gładko wygrali z New York Knicks 107:90, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. Darius Garland rzucił 32 punkty, a Caris LeVert - 24. Mniej skuteczny był najlepszy strzelec "Kawalerzystów" Donovan Mitchell, siódmy w całej lidze w sezonie zasadniczym (średnia na mecz 28,3 pkt), który we wtorek uzyskał tylko 17 "oczek", ale dołożył aż 13 asyst, najwięcej w karierze. Remis jest również w starciu Phoenix Suns z Los Angeles Clippers po dwóch meczach w stolicy Arizony. Drugie spotkanie "Słońca" łatwo rozstrzygnęły na swoją korzyść 123:109. Na parkiecie wyróżnił się zdobywca 38 punktów Devin Booker, którego wspierali dwaj weterani Kevin Durant - 25 oraz Chris Paul - 16. Liderem pokonanych był Kawhi Leonard - 31 pkt, osiem zbiórek, siedem asyst i trzy przechwyty.