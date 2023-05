Broniący tytułu koszykarze Golden State Warriors awansowali do drugiej rundy fazy play off ligi NBA. W niedzielę wygrali na wyjeździe decydujące spotkanie z Sacramento Kings 120:100 i w rywalizacji do czterech zwycięstw triumfowali 4-3.

Seria Kings - Warriors jako jedyna w pierwszej rundzie rozstrzygnięta została dopiero w siódmym meczu. Reklama Decydujące spotkanie długo było bardzo wyrównane. W pierwszej połowie żadnej z drużyn nie udawało się zbudować więcej niż sześć punktów przewagi. "Wojownicy" odskoczyć zdołali w trzeciej kwarcie i ostatnia część gry zaczynała się przy ich prowadzeniu 91:81. W finałowych 12 minutach goście nie dali Kings nawet na moment wrócić do gry. Kontrolowali wydarzenia na parkiecie i powiększali przewagę. Reklama Curry zdobył 50 punktów "Wojowników" do zwycięstwa poprowadził Stephen Curry. Zdobył aż 50 punktów, co wcześniej w siódmym meczu serii nie udało się nikomu. Warriors prawdopodobnie nie byłoby w drugiej rundzie, gdyby nie postawa Curry'ego. Trafił 20 z 38 rzutów z gry, a jego koledzy łącznie 23 z 62. Nie bez powodu Steph jest dwukrotnym MVP sezonu, MVP finałów. Właśnie w taki sposób, w kluczowych momentach ciągnie nas na szczyt. Kiedy łapie rytm, po prostu dajemy mu piłkę i usuwamy się z drogi - komplementował kolegę Klay Thompson. Reklama Wśród pokonanych najlepszy był Litwin Domantas Sabonis - 22 pkt, osiem zbiórek i siedem asyst. Celtics w drugiej rundzie play off ligi NBA Zobacz również W drugiej rundzie Warriors, którzy od 2015 roku cztery razy zdobyli mistrzostwo, czeka rywalizacja z Los Angeles Lakers. Pierwszy mecz już we wtorek w San Francisco. W Konferencji Wschodniej w niedzielę rozpoczęła się druga runda. Miami Heat po wyeliminowaniu najlepszej drużyny sezonu zasadniczego Milwaukee Bucks nie zwalniają tempa. Zespół z Florydy pokonał na wyjeździe New York Knicks 108:101. Liderem Heat tradycyjnie był Jimmy Butler - 25 pkt i 11 zbiórek. Wśród pokonanych najskuteczniejszy okazał się RJ Barrett - 26 pkt, dziewięć zbiórek i siedem asyst. W NBA rywalizacja na wszystkich etapach play off toczy się do czterech zwycięstw. Spotkanie numer dwa we wtorek, także w Nowym Jorku. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję