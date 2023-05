Koszykarze Boston Celtics rozbili we własnej hali ekipę Philadelphia 76ers 121:87 w meczu drugiej rundy play off ligi NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest teraz remis 1-1. Dwa kolejne mecze - w piątek i niedzielę - odbędą się w Filadelfii.

Losy pierwszego spotkania ważyły się do samego końca, ale tym razem emocje skończyły się znacznie szybciej. Mecz był wyrównany tylko w pierwszej połowie, po której Celtics prowadzili różnicą ośmiu punktów. Po trzeciej kwarcie gospodarze wygrywali już 92:65, a w ostatniej odsłonie jeszcze powiększyli przewagę. Miałem wrażenie, że w pierwszym meczu zagraliśmy poniżej naszych możliwości. Tym razem chcieliśmy pokazać na co nas stać i zrobiliśmy to - powiedział Jaylen Brown, który zdobywając 25 punktów był najskuteczniejszy wśród Celtics. Bostończykom nie przeszkodził słabszy dzień ich drugiej gwiazdy - Jaysona Tatuma. Zanotował siedem punktów i jeden z siedmiu trafionych rzutów z gry. Joel Embiid wybrany MVP sezonu zasadniczego ligi NBA 76ers na niewiele zdał się powrót po kontuzji Joela Embiida. Kameruński środkowy, który dzień wcześniej został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) sezonu zasadniczego, zanotował 15 pkt i pięć bloków. Czułem, że jestem gotowy do gry i że mogę pomóc drużynie. Porażka jest rozczarowująca, ale to był krok w kierunku odzyskania formy - powiedział Embiid. W pierwszym meczu bohaterem gości był James Harden zdobywając 45 pkt. Tym razem uzyskał zaledwie 12, trafiając tylko dwa z 14 rzutów z gry. Najwięcej punktów - 16 - wśród pokonanych uzyskał Tobias Harris.