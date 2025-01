Nie trzeba długo szukać przykładów. W piłkarskiej reprezentacji Polski grali m.in. Nigeryjczyk Emmanuel Olisadebe, czy Brazylijczyk Roger Guerreiro. Aktualnie reprezentantem Polski w siatkówce jest urodzony na Kubie Wilfredo Leon, a w narodowej drużynie koszykarzy gra Amerykanin A.J. Slaughter.

PZKosz skorzysta z przepisów FIBA

Ostatni z wymienionych jednak najlepsze lata ma już za sobą. Problem polega na tym, że na jego pozycji nie ma Polaka, który mógłby go godnie zastąpić w reprezentacji kraju. Dlatego PZKosz szuka nowego gracza obwodowego wśród obcokrajowców, a konkretnie Amerykanów.

Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) dopuszcza jednego naturalizowanego obcokrajowca dla każdej reprezentacji. Z tego przepisu chce skorzystać Polska - informuje sport.pl.

Loyd i Harding kandydatami do gry w polskiej kadrze

Działacze wytypowali dwóch kandydatów i to nie byle jakich. Z informacji Sport.pl wynika, że najbardziej pożądani przez PZKosz są Jordan Loyd i Jerrick Harding.

Pierwszy to kluczowy gracz najlepszego w Eurolidze Monaco. Natomiast drugi grając w barwach Morabanc Andora jest liderem klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej.

Prezydenta RP zdecyduje o wszystkim

Według doniesień sport.pl obaj zawodnicy wstępnie wyrazili zainteresowanie reprezentowaniem biało-czerwonych barw, ale do ostatecznego ich przekonania jeszcze daleka droga.

Jeśli to się uda, to wtedy wszystko będzie w rękach prezydenta RP. To on na końcu swoim podpisem zdecyduje o przyznaniu koszykarzom polskiego obywatelstwa, które stanie się przepustką do gry w naszej kadrze.