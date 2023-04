Koszykarze Golden State Warriors doprowadzili do remisu 2-2 w rywalizacji do czterech zwycięstw z Sacramento Kings w pierwszej rundzie play off ligi NBA. W niedzielę broniący tytułu "Wojownicy" wygrali we własnej hali 126:125.

Warriors utrzymywali niewielką przewagę przez niemal całą czwartą kwartę, ale błędy w końcówce spowodowały, że o zwycięstwo musieli zaciekle walczyć do ostatniej syreny. Reklama Na 42 s przed końcem spotkania Warriors prowadzili 126:121 i mieli piłkę. Stephen Curry znalazł się pod presją dwóch zawodników Kings i poprosił o przerwę na żądanie. Sędziowie przerwali grę, ale okazało się gospodarzom przerwa już nie przysługiwała. W efekcie zostali ukarani przewinieniem technicznym i stratą posiadania. Philadelphia 76ers jako pierwsi awansowali do drugiej rundy play off Zobacz również Reklama "Królowie" doskonale wykorzystali ten błąd. Najpierw Malik Monk wykorzystał rzut wolny, a następnie De'Aaron Fox trafił za trzy i ich strata zmalała do punktu. W kolejnej akcji Curry spudłował i goście mieli dokładnie 10 s, aby oddać rzut na zwycięstwo. Warriors świetnie jednak pilnowali Foxa, który musiał oddać piłkę do Harrisona Barnesa, a ten równo z końcową syreną nie trafił z dystansu. "Byliśmy trochę niezdarni w końcówce, szczególnie gdy poprosiłem o czas. Trzymaliśmy się jednak razem i udało się zatrzymać rywali" - przyznał Curry, który zdobywając 32 punkty był najlepszym strzelcem w drużynie. Wśród pokonanych prym wiódł Fox - 38 pkt i dziewięć zbiórek. Mecz numer pięć odbędzie się w środę w Sacramento. Szansy na awans do drugiej rundy nie wykorzystali minionej nocy koszykarze Denver Nuggets. Prowadząca 3-0 ekipa ze stanu Kolorado tym razem uległa na wyjeździe Minnesota Timberwolves 108:114 po dogrywce. Reklama "Leśne Wilki" powinny były wygrać ten mecz w regulaminowym czasie, bo na niespełna trzy minuty przed końcem czwartej kwarty miały 12 punktów przewagi. Jednak już do jej zakończenia nawet raz nie trafiły do kosza i goście doprowadzili do dogrywki. W niej Timberwolves otrząsnęli się, dzięki czemu uniknęli wyeliminowania. Gospodarzy do wygranej poprowadził Anthony Edwards, który zdobył 34 pkt. Nuggets nie wystarczyła świetna gra Nikoli Jokica - 43 pkt i 11 zbiórek. W Konferencji Wschodniej do 3-1 prowadzenie powiększyły ekipy Boston Celtics i New York Knicks. Bostończycy wygrali na wyjeździe z Atlanta Hawks 129:121, natomiast Knicks pokonali u siebie Cleveland Cavaliers 102:93. Michał Ignasiewicz