Kokosinski w stanie krytycznym

Kokosinski planował zainwestować w Wisłę pięć milionów dolarów - informuje "Weszlo.com". W tym celu przyjechał do Polski, by osobiście sfinalizować negocjacje z szefami "Białej Gwiazdy". Niestety do podpisania dokumentów nie doszło, bo biznesmen uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i znajduje się w stanie krytycznym. Według informacji "Weszło.com" jego stan jest bardzo poważny, prawdopodobnie doszło do śmierci mózgu.

Kokosinski zadławił się jedzeniem

Do wypadku miało dojść w jednej z restauracji w Krakowie. Kokosinski zadławił się jedzeniem. To doprowadziło do poważnego niedotlenienia mózgu - informuje TVP Sport. Kokosinski ma przebywać obecnie na oddziale intensywnej terapii.

Firma Kokosinskiego specjalizuje się w obróbce metali

Kokosinski to polsko-amerykański biznesmen. Jego firma Metalogic Industries specjalizuje się w obróbce metali i produkcji komponentów dla branży przemysłowej, lotniczej, motoryzacyjnej czy energetycznej.