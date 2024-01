Po raz pierwszy od dłuższego czasu Ponitka (Partizan Mozzart Bet Belgrad), Slaughter (Dreamland Gran Canaria) i Balcerowski (Panathinakos AKTOR Ateny) występujący w klubach Euroligi i Pucharu Europy, będą mogli bez przeszkód uczestniczyć w lutowych meczach eliminacji ME, gdyż nie zachodzi kolizja terminów między kalendarzem FIBA a Euroligą. Władze Euroligi, zgodnie z deklaracjami złożonymi przed sezonem przez prezydenta Dejana Bodirogę, byłego wybitnego serbskiego koszykarza, uwzględniły w terminarzu rywalizacji najlepszych klubów w Europie przerwę na mecze kwalifikacji do Eurobasketu 2025.

Wśród powołanych jest także Amerykanin Luke Petrasek (Anwil Włocławek), który w grudniu otrzymał polskie obywatelstwo. Brakuje Jeremiego Sochana z San Antonio Spurs i Igora Milicica juniora z NCAA, o nieobecności których wspominał już w grudniowym wywiadzie dla PAP trener biało-czerwonych Milicic.

Polska jest współgospodarzem finałowego turnieju ME i ma zagwarantowany udział, ale będzie uczestniczyć w eliminacjach.

Dyrektor sportowy reprezentacji i jednocześnie prezes Polskiej Ligi Koszykówki Łukasz Koszarek jest przekonany, że Balcerowski i Ponitka, mimo kłopotów zdrowotnych, przyjadą na zgrupowanie przed meczami eliminacyjnymi, które rozpocznie się 18 lutego w Sosnowcu. Środkowy kadry przeszedł w niedzielę zabieg wyrostka robaczkowego, ale ma wrócić do treningów na początku lutego. Ponitka zmagał się pod koniec roku z urazem barku.

„Jestem przekonany, że Olek Balcerowski będzie z nami na 97 procent. Ma rozpocząć lekkie treningi za dwa tygodnie. Jestem też pewien, że Mateusz Ponitka przyjedzie do nas i mimo trudnego czasu w Partizanie, będzie gotowy w stu procentach do gry. Obydwaj chcą bardzo przyjechać. Mają świadomość, że lutowe mecze to początek podróży do realizacji marzeń olimpijskich – letniego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Paryżu. Z A.J. Slaughterem będę rozmawiał o występach w meczach eliminacyjnych w następnym tygodniu we Wrocławiu, gdy jego zespół Gran Canaria przyleci, by zmierzyć się ze Śląskiem w Pucharze Europy” – powiedział PAP Koszarek.

Węższy, 15-osobowy skład zostanie podany 9 lutego. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w Sosnowcu 18 lutego. Stamtąd via Warszawa koszykarze polecą do Wilna na spotkanie z Litwą, inaugurujące eliminacje, a następnie wrócą do Sosnowca, gdzie będą kontynuować przygotowania do meczu z Macedonią Północną.

„Mamy świadomość, że 18 lutego, w pierwszym dniu zgrupowania może zabraknąć kilku graczy, bo to weekend przeznaczony w całej Europie na rywalizację w krajowych pucharach. Zawodnicy, którzy będą grali ewentualnie w niedzielę dołącza do nas w poniedziałek” – dodał dyrektor reprezentacji.

W grupie H kwalifikacji Eurobasketu 2025 rywalami Polski (15. miejsce w rankingu FIBA) będą oprócz Litwy (10.) i Macedonii Płn. (59.) także koszykarze Estonii (44.).

Z wszystkimi grupowymi rywalami Polacy grali w ostatnich dwóch latach. Z Litwą w półfinale turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Tokio 2021 przegrali w Kownie 69:88 (trener Mike Taylor). Z Estonią, już pod wodzą obecnego szkoleniowca Igora Milicica, spotkali się w pierwszej fazie eliminacji MŚ 2023 – w Tallinnie ulegli gospodarzom 71:75, a w rewanżu w Lublinie wygrali 70:68, za nisko, by uniknąć ostatniego miejsca w grupie, które skutkowało brakiem awansu do drugiej fazy. Z Macedonią Północną wygrali dwa razy latem w towarzyskich meczach w Belgradzie (97:81 i 84:52).

Biało-czerwoni o udział w fazie grupowej eliminacji ME 2025 walczyli w prekwalifikacjach. Dopiero w trakcie ich trwania ogłoszono podczas finałowej fazy ME 2022 w Berlinie, że Polska będzie współgospodarzem kolejnego Eurobasketu, zastępując w tej roli Ukrainę, dotkniętą agresją Rosji.

Edycja numer 42 mistrzostw Europy odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2025 roku w czterech krajach: na Cyprze (Limassol), w Finlandii (Tampere), Polsce (Katowice) i na Łotwie - w Rydze, gdzie oprócz fazy grupowej mają zostać rozegrane także mecze rundy pucharowej i o miejsca 1-8. Eurobasket szósty raz z rzędu odbędzie się z udziałem 24 drużyn podzielonych na cztery grupy i po raz czwarty w czterech państwach.

"Okienka FIBA" na mecze kwalifikacji przewidziano na 19-27 lutego 2024, 18-26 listopada 2024 oraz 17-25 lutego 2025. Awans do ME wywalczą po trzy czołowe zespoły z każdej z grup bez gospodarzy, zaś w grupach z gospodarzami po dwie najlepsze drużyny.

Szeroki skład kadry na lutowe mecze el. ME 2025 z Litwą i Macedonią Płn.:

Aleksander Balcerowski (Panathinaikos AKTOR Ateny)

Adrian Bogucki (Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia)

Kacper Borowski (King Szczecin)

Aleksander Dziewa (Veolia Towers Hamburg)

Jakub Garbacz (Anwil Włocławek)

Tomasz Gielo (Casademont Saragossa)

Daniel Gołębiowski (Śląsk Wrocław)

Jakub Karolak (Polski Cukier Start Lublin)

Michał Kolenda (Legia Warszawa)

Andrzej Mazurczak (King Szczecin)

Michał Michalak (Grupa Sierleccy Czarni Słupsk)

Jakub Musiał (Trefl Sopot)

Jakub Nizioł (Śląsk Wrocław)

Dominik Olejniczak (Saint-Quentin Basket-Ball)

Luke Petrasek (Anwil Włocławek)

Andrzej Pluta (Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia)

Mateusz Ponitka (Partizan Mozzart Bet Belgrad)

Jakub Schenk (Trefl Sopot)

A.J. Slaughter (Dreamland Gran Canaria)

Michał Sokołowski (GeVi Neapol)

Jakub Szumert (Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia)

Wojciech Tomaszewski (Arriva Polski Cukier Toruń)

Dominik Wilczek (MKS Dąbrowa Górnicza)

Mikołaj Witliński (Trefl Sopot)

Jarosław Zyskowski (Trefl Sopot)

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)