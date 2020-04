Zmiany w kalendarzu podyktowane są pandemią koronawirusa, która "zamroziła" w tym roku wszystkie wydarzenia sportowe.

W komunikacie przesłanym przez lekkoatletyczne władze zapewniono, że termin imprezy w Eugene został tak dobrany, by nie kolidował z Igrzyskami Wspólnoty Brytyjskiej w Birmingham i multidyscyplinarnymi mistrzostwami Europy w Monachium. Program został tak dobrany, by lekkoatleci mogli uczestniczyć we wszystkich imprezach.

Czeka nas sześć tygodni wspaniałej rywalizacji na najwyższym światowym poziomie. Staraliśmy się tak dobrać wszystkie terminy, by zawodnicy mieli pewność, iż mogą startować we wszystkich trzech imprezach. Nie mieliśmy zamiaru rywalizować o to, które wydarzenie jest ważniejsze, ale chcieliśmy zapewnić możliwość uczestniczenia we wszystkim - skomentował szef World Athletics Sebastian Coe.

Brytyjczyk podziękował także organizatorom mistrzostw świata w Eugene, że wykazali się zrozumieniem i elastycznością.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że cały sportowy świat w tym roku zamarł. Nie odbywają się żadne zawody, mityngi, turnieje, a dwie największe imprezy 2020 roku - piłkarskie mistrzostwa Europy i igrzyska olimpijskie w Tokio - zostały przesunięte o rok. Według oficjalnych danych zainfekowanych jest ponad 1,4 mln ludzi, a zmarło blisko 83,5 tys.