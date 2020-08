Gdy dowiedzieliśmy się, że u jednej ze sprinterek test na obecność koronawirusa dał pozytywny wynik, zaczęliśmy zastanawiać się, co z zawodami. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc rozważaliśmy nawet odwołanie festiwalu. Wchodziła w grę też opcja przyjazdu zawodnikow tylko w dniu imprezy lub zakwaterowania ich poza ośrodkiem, ale to wiązało się z pewnym ryzykiem - przyznał Rosengarten.

To sami lekkoatleci dali mu jednak sygnał do działania i poprosili o znalezienie alternatywy. W ten sposób zrodził się pomysł, by imprezę przenieść do Spały.

W trybie ekspresowym zdecydowaliśmy się na przeniesienie imprezy. Chodziło o to, by zrobić wszystko, aby w i tak bardzo okrojonym sezonie dać szansę lekkoatletom na start - podkreślił.

Pod uwagę od samego początku była brana tylko Spała. Bo chcieliśmy zostać w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, a poza tym stadion w Spale jest imienia Kamili Skolimowskiej. Nigdy dotychczas nie udało się nam zorganizować tam mityngu - powiedział inicjator imprez związanych z upamiętnieniem najmłodszej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem.

Rosengarten podkreślił, że to, co dało mu impuls do działania i znalezienia alternatywnego rozwiązania, to podejście samych zawodników.

Tak było teraz, jak i jedenaście lat temu, kiedy po raz pierwszy organizowaliśmy Memoriał Kamili Skolimowskiej. Gdy w sobotę zadzwoniłem do Piotra Małachowskiego i Pawła Fajdka, że jest problem i nie wiadomo, czy impreza się odbędzie, oni od razu zaczęli działać na własną rękę. Paweł, który jest na zgrupowaniu w Spale, poszedł do dyrektora ośrodka z prośbą, by można było zorganizować imprezę, sprawdził koło na stadionie, czy nadaje się do rzucania. Zaangażował się też Michał Haratyk. To znowu postawiło mnie na baczność i kazało działać - przyznał Rosengarten.

Kibiców w Spale nie będzie. Nie bierzemy tego pod uwagę - zaznaczył Rosengarten, ale dodał, że jest plan, by zrealizować wszystkie osiem konkurencji.

Fajdek żałuje, że impreza nie odbędzie się w zaplanowanym miejscu, ale ważne dla niego jest, by mieć możliwość rywalizacji. Fajnie jest raz do roku pojechać nad morze, ale jestem gotowy do startu w Spale. Na pewno największym zagrożeniem w Cetniewie byli kibice, którzy zeszliby się z plaży, by zobaczyć, co się dzieje - powiedział.