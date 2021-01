Z powodu pandemii COVID-19 odwołano halowe mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w lekkoatletyce. Miały się one odbyć w dniach 20-21 lutego w Albuquerque (Nowy Meksyk). To pierwszy raz w historii, kiedy ta impreza nie dojdzie do skutku.

Po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w USA, ale także restrykcji, jakie panują w stanie Nowy Meksyk, uznaliśmy, że będzie bardzo trudno przeprowadzić zawody takiej rangi - napisano w oficjalnym komunikacie amerykańskiej federacji. Reklama David Rudisha nadal nie trenuje. Udział w igrzyskach pod znakiem zapytania Zobacz również Władze związku zapewniły, że decyzja została podjęta po długich dyskusjach z ekspertami medycznymi i naukowcami. Halowe mistrzostwa USA w lekkoatletyce odbywały się dotychczas co roku nieprzerwanie od 1958. Z powodu pandemii już po raz drugi przełożono m.in. halowe mistrzostwa świata w Nankinie. Najpierw z 2020 na 2021, a niedawno o kolejne dwa lata.