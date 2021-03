Jedna z wystaw została przygotowana w samym sercu toruńskiej Starówki. W okolicach pomnika Mikołaja Kopernika idący do pracy czy spacerujący po Starym Mieście mogą podziwiać zdjęcia sportowe Pawła Skraby.

Reklama

Od kilku lat jestem głównym fotoreporterem wszystkich ważnych imprez lekkoatletycznych w woj. kujawsko-pomorskim. Już ponad dziesięć lat śledzę też zmagania polskich lekkoatletów na wszystkich najważniejszych imprezach w Europie i na świecie - powiedział PAP Skraba.

Zdjęcia jego oraz fotoreporterki Aleksandry Szmigiel można zobaczyć także przy Placu Teatralnym. Tam przygotowano wystawę "Kujawy i Pomorze zimową stolicą lekkiej atletyki".

Wieloletnia współpraca z zawodnikami procentuje przy samej pracy fotoreportera. Można to zobaczyć na zdjęciach. Dzięki temu, że tak dobrze się znamy, to zarówno w momentach największych triumfów jak i porażek, lekkoatleci patrzą na mnie i na Olę. Jesteśmy najbliżej, na samej bieżni. Nawet bliżej niż trenerzy. To nam krzyczą z radości do obiektywów, a czasem płaczą - wyjaśnia kulisy swojej pracy Skraba. To fotoreporter na co dzień związany z "Super Expressem", ale także współpracujący z Polską Agencją Prasową.

Szmigiel to była lekkoatletka, specjalistka biegów na 800 i 1500 m. Od kilku lat zawodowo zajmuje się fotografią, a jej zdjęcia są często doceniane w konkursach.

Wystawy w "normalnych" czasach odbyłyby się w Arenie Toruń. W związku z brakiem kibiców na trybunach chcieliśmy "wyjść" ze zdjęciami do przestrzeni miejskiej. Celem jest pokazanie mieszkańcom Torunia emocji na fotografiach. Tak, aby oglądali mistrzostwa w telewizji, a idąc do pracy czy na zakupy nie zapominali, że w ich mieście odbywa się wielka impreza. Bo HME to największa impreza sportowa w lekkiej atletyce od wybuchu pandemii - powiedział PAP Skraba.

Na fotografiach na Starym Mieście można zobaczyć największe gwiazdy królowej sportu. W kadrach uwiecznione zostały najważniejsze sukcesy lekkoatletów w Arenie Toruń. Przy Placu Teatralnym fani sportu mogą zobaczyć m.in. zdjęcie Armanda Duplantisa. Tyczkarz właśnie w Toruniu poprawił po raz pierwszy w swojej karierze rekord świata.

To było bezprecedensowe wydarzenie. Osobiście uważam, że w pracy fotografa sportowego bardzo ważne jest zapisywanie na zdjęciach ważnych fragmentów historii lekkiej atletyki. Tak właśnie stało się w Toruniu. Zapisała się tu piękna historia i emocje – dodała Szmigiel.

Halowe Mistrzostwa Europy w Arenie Toruń odbędą się w dniach 4-7 marca.