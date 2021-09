Jak napisano na stronie PZLA, 20-letnia warszawianka ma za sobą bardzo udany sezon. Imponowała już w hali - na początku marca w Arenie Toruń zajęła szóste miejsce w mistrzostwach Europy rywalizując na dystansie 60 metrów przez płotki. W maju jako pierwsza zawodniczka w historii wygrała podczas superligi drużynowych mistrzostw Europy biegi na 100 metrów oraz 100 metrów przez płotki. Latem sięgnęła po złoty medal mistrzostw kontynentu do lat 23. Start w igrzyskach w Tokio zakończyła na półfinale.

- Urodzony w 2003 roku Różnicki to tegoroczny mistrz Europy juniorów w biegu na 800 metrów. Podczas 67. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim uzyskał na swoim koronnym dystansie czas 1.44,51, poprawiając rekord Polski do lat 20. To czwarty w tym roku wynik na świecie (drugi w Europie) w biegu na 800 metrów w kategorii U20. Różnicki, który z powodu urazu musiał opuścić start w sierpniowych mistrzostwach świata, będzie juniorem jeszcze w sezonie 2022".

Głosowanie kibiców w mediach społecznościowych trwa do 3 października. Ich głosy stanowią 25 proc. ostatecznego wyniku. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali w Lozannie 16 października.