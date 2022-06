Norweżka zakończyła karierę po zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang, gdzie zdobyła pięć medali, dwa złote, srebrny i dwa brązowe. Później startowała w cyklu biegów długodystansowych Ski Classics, lecz w kwietniu poinformowała o definitywnym zakończeniu kariery zawodniczej.

Podkreśliła, że teraz jest amatorką, lecz aktywną. Dalej codziennie ćwiczy i jest to głównie bieganie. Nie zamierza też rywalizować z wynikami legendarnej Norweżki Grete Waitz, która w latach 1978-88 wygrała nowojorski maraton aż dziewięć razy. Startem w maratonie zamierza promować książkę o swojej karierze sportowej, która ukaże się jesienią.

Bieg formą promocji książki

Będzie to, jak wyjaśniła biegaczka, "wersja light" pracy doktorskiej jej byłej koleżanki z reprezentacji Guro Stroem Solli, która przez sześć lat zajmowała się badaniami nad jej treningami, kiedy Marit była na szczycie kariery.

Teraz chcę się z podzielić moim doświadczeniem. Język naukowy jest jednak trudny dla przeciętnego odbiorcy, więc zrobiłyśmy razem wersję dla wszystkich, czyli czytelników w wieku 14-100 lat, którzy chcą zająć się aktywnością fizyczną. Dodałyśmy też szczegóły z życia za kulisami sportu i prywatnego - powiedziała Bjoergen dziennikowi „Verdens Gang”.

Dodała, że „po zakończeniu aktywnego życia teraz to codzienne życie matki dwojga małych dzieci jest wyzwaniem samym w sobie, lecz wizja numeru startowego dla kogoś, kto miał go na piersi tyle razy co ja i atmosfera wielkiej imprezy sportowej jest jeszcze większym i dlatego pobiegnę w Nowym Jorku. Celem jest czas poniżej trzech godzin”.

Czytelnik będzie mógł poznać historię Bjoergen

Książka opisuje karierę biegaczki od czasu juniorskiego, kiedy miała 14-15 lat, aż do końca zawodowej. Tytuł nie został jeszcze ujawniony.

W ten sposób czytelnik pozna całą Marit, jej życie sportowe, treningi, euforie zwycięstw i gorycz załamań oraz życie prywatne kobiety, która przez 20 lat była na czołówkach gazet - powiedziała Solli.

42-letnia dzisiaj Bjoergen jest liderką medalowej klasyfikacji zimowych igrzysk olimpijskich, w których zdobyła 15 medali, w tym osiem złotych. W swoim dorobku posiada też 18 złotych medali mistrzostw świata i 114 indywidualnych zwycięstw w Pucharze Świata, który wygrała cztery razy w punktacji generalnej.

Autor: Zbigniew Kuczyński.