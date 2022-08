33-latka jest jedynym przedstawicielem Albanii, który wywalczył medale w czempionacie Starego Kontynentu. Ma także srebro na tym samym dystansie zdobyte w Amsterdamie w 2016 roku.

Gega jest fenomenem i „gigantką" albańskiej lekkoatletyki, do niej należą bowiem wszystkie krajowe rekordy w biegach na dystansach od 800 m do… maratonu.

W Monachium dwukrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich (2016 i 2021) prowadziła od samego początku, uzyskując na dwóch ostatnich okrążeniach coraz większą przewagę nad rywalkami. Drugą na mecie Niemkę Leę Meyer wyprzedziła o 20 m. Czwarta w tej rywalizacji była Polka Alicja Konieczek, która poprawiła rekord życiowy (9.25,15).

Bardzo pragnęłam tego medalu i od początku ciężko na niego pracowałam. Wiem, jak biec samotnie, bo tak właśnie trenuję. Starałam się być skoncentrowana do samego końca. Kiedy usłyszałam gong na ostatnie okrążenie powiedziałem sobie po prostu: "Jedź, Luiza, jedź. Możesz spełnić marzenia!" - powiedziała Albanka.

Na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych Gega zamieściła motto: "Catch me if you can!" (Złap/dogoń mnie, jeśli zdołasz!). W Monachium żadna z rywalek nie zdołała tego uczynić.