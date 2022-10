We wtorek (27.09) w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się 54. Gala Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nagrody Fair Play, przyznawane są zawodnikom, trenerom, działaczom, kibicom oraz organizacjom sportowym, honorując w ten sposób ich szczególne zasługi w promowaniu zasad czystej gry. W tym roku Nagrodę Fair Play PKOl za karierę sportową i godne życie po jej zakończeniu otrzymała Monika Pyrek, olimpijka, lekkoatletka, ambasadorka programu KINDER Joy of moving w Polsce.

W roku 1977 Polski Komitet Olimpijski powołał do życia Komisję Fair Play, która co roku przyznaje nagrody w czterech kategoriach. W tym roku nagrodę Fair Play PKOl - za karierę sportową i godne życie po jej zakończeniu, otrzymała wybitna trójka polskich atletów - Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski oraz Monika Pyrek.

- Nagroda Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla Moniki Pyrek została przyznana za całokształt kariery sportowej oraz równolegle za drugi etap jej drogi zawodowej. Ta utytułowana sportsmenka nieprzerwanie inspiruje kolejne pokolenia młodych do aktywności fizycznej. Projekty realizowane przez jej Fundację przybliżają uniwersalne wartości sportu oraz dają radość z aktywności fizycznej tysiącom dzieci w Polsce. Monika czyni świat lepszym poprzez sport – mówi Hanna Wawrowska, przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl.

Monika Pyrek jest byłą lekkoatletką, specjalizująca się w skoku o tyczce. W ciągu kariery 68-krotnie poprawiała rekord Polski. Olimpijka z Sydney (2000), Aten (2004), Pekinu (2008) i Londynu (2012). Trzykrotna medalistka mistrzostw świata oraz wicemistrzyni mistrzostw Europy.

Po zakończeniu kariery zawodniczej założyła fundację własnego imienia, realizującą projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę m.in. KINDER Joy of moving Alternatywne Lekcje WF, KINDER Joy of moving Alternatywne Lekcje WF e-platforma, Monika Pyrek Tour.

- W swojej karierze miałam okazję odebrać wiele nagród i medali. Za każdym laurem stały godziny treningów, pełne zaangażowanie, ale i radość z możliwości, jakie dawał mi sport – podróże, poznawanie nowych osób, stała praca nad samą sobą. Jestem szczęśliwa, że po zakończeniu kariery sportowej nadal mogę aktywnie działać na rzecz promocji sportu. Nagroda Fair Play za całokształt kariery oraz działania, jakie prowadzę po jej zakończeniu to ogromne wyróżnienie, ale i motywacja do dalszego działania. Jestem dumna z projektów, które realizuję w ramach fundacji swojego imienia. Cieszę się, że na drugim etapie mojej drogi zawodowej towarzyszy mi partner – firma Ferrero, realizującą program KINDER Joy of moving, którego jestem ambasadorką w Polsce. Od 2018 razem działamy na rzecz promocji uniwersalnych wartości sportu, ale i stale udowadniamy młodemu pokoleniu, że ruch to radość i wspaniała platforma do rozwoju! – mówi nagrodzona Monika Pyrek.

Warto podkreślić, że Monika Pyrek już od blisko pięciu lat pełni funkcję ambasadorki programu KINDER Joy of moving. Celem tej inicjatywny, realizowanej od 15 lat w Polsce przez firmę Ferrero, jest przede wszystkim promocja aktywnego stylu życia wśród najmłodszych oraz ich rodziny. Obecnie w ramach programu prowadzonych jest aż siedem całorocznych projektów o charakterze sportowo-edukacyjnym, a dzięki partnerstwom KINDER Joy of moving z wybranymi narodowymi związkami sportowymi – Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Żeglarskim oraz Polskim Komitetem Olimpijskim, organizacjami non-profit jak Fundacja Moniki Pyrek promocja aktywności fizycznej przez wspólną sportową zabawę zyskuje ogólnopolski zasięg i radosny wymiar.