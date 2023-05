Reprezentant USA już 209 razy przekroczył granicę 22 metrów, co jest absolutnym rekordem. Należą do niego trzy najlepsze pchnięcia w historii, a byłoby ich więcej, jednak wcześniej z powodów proceduralnych dwukrotnie nie zaliczono mu prób na 23,38 m. Natomiast w TOP 30 wyników wszech czasów aż 17 jest jego autorstwa.

"To niezwykłe, że taka legenda, właściwie spełniona, wciąż ma tyle do udowodnienia" - skomentował Piotr Małochowski, utytułowany dyskobol, a obecnie dyrektor polskiego mityngu Diamentowej Ligi.

Małachowski o karierze Crousera mówi jako o kroku milowym lekkoatletyki. Porównuje styl, w jakim 31-latek pcha kulę, do przełomu porównywalnego ze skokami wzwyż, czyli tzw. flopem Fosbury'ego.

"Ogłoszenie uczestnictwa takich gwiazd, jak Crouser zawsze jest emocjonującym momentem. W końcu obiecaliśmy, że 16 lipca na Stadionie Śląskim przeprowadzimy najlepsze lekkoatletyczne zawody w historii kraju. Obok tyczkarza Armanda Duplantisa to kolejny rekordzista świata na liście tegorocznych uczestników" - podkreślił były lekkoatleta, cytowany w komunikacie organizatorów.

W Chorzowie z Crouserem będzie miał okazję zmierzyć się Michał Haratyk, do którego należy rekord Polski - 22,32.

"Prędkość, praca nóg i stóp w kole, do tego siła, energia, lekkość. Wszystko robi lepiej. To jest nadczłowiek. Każda możliwość rywalizacji z nim to dla mnie duże przeżycie" – oznajmił Haratyk.

Crouser wygrał igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro (2016) i w Tokio (2021), a w zeszłym roku sięgnął po złoty medal mistrzostw świata w Eugene.

"Jego kariera wybitnie cieszy, bo mamy czysty rekord świata. W końcu ktoś pokazał, że bez dopingu da się osiągnąć niemożliwe, czyli dogonić wyniki skompromitowanego Randy'ego Barnesa. Trwało to trzy dekady. Ale dobrze, że ani dnia dłużej" – ocenił Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z 2008 i 2012 roku.

W 2020 roku Crouser ustanowił obowiązujący do dziś rekord Memoriału Kamili Skolimowskiej – 22,70 m.

Oprócz Crousera i Duplantisa, w Chorzowie wystąpią też m.in. Norweg Jakob Ingebrigtsen - rekordzista świata w biegu na 1500 m, Nigeryjka Tobi Amusan - rekordzistka świata w biegu na 100 m ppł oraz mistrzyni olimpijska w tej konkurencji - Kubanka Jasmine Camacho-Quinn czy mistrzowie olimijscy w skoku wzwyż - Mutaz Essa Barshim i Gianmarco Tamberi, a także czołowi reprezentanci Polski.