Skład proponowanej grupy sportów zaproszonych, które dołączyłyby do 28 wcześniej już będących w programie, zaprezentował na konferencji w stolicy Francji szef komitetu organizacyjnego Paryż 2024 Tony Estanguet.

Breakdance to akrobatyczna forma tańca. Pojawił się w ubiegłym roku w programie Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires. Tam rywalizacja miała formułę pojedynków, a ich zwycięzców wybierali sędziowie.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wraz z Francuskim Komitetem Olimpijskim ogłosiły, że liczba sportowców biorących udział w igrzyskach w 2024 roku ma zostać ograniczona do 10 500 osób. Tym samym zmniejszyło to znacząco szanse nowych sportów zespołowych na włączenie do programu. Organizatorzy zaznaczyli również, że zaproszone dyscypliny nie powinny wymagać budowy stałych elementów sprzętu i obiektów.

Wspinaczka sportowa, surfing i skateboard znalazły się już w programie igrzysk w Tokio.

Ostateczny i pełny program rywalizacji olimpijskiej w Paryżu ma być przedstawiony w grudniu 2020 roku. Przewidywany budżet tej imprezy to obecnie 6,8 miliarda euro.