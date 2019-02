Do ostatecznego uzgodnienia pozostały jedynie kwestie formalne i organizacyjne. Po ustaleniu wszystkich – akceptowalnych dla obu stron warunków współpracy – podpisana zostanie umowa. Nowy szkoleniowiec pracę z kadrą rozpocznie 2 marca – na najbliższym zaplanowanym zgrupowaniu.

We wtorek ze szkoleniowcem spotkał się prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki i przedstawił mu propozycję prowadzenia kadry narodowej mężczyzn oraz koordynowania i nadzoru szkolenia wszystkich męskich reprezentacji.

„Zależy nam na tym, by trener pierwszej reprezentacji miał realny wpływ na rozwój, szkolenie i poziom sportowy wszystkich reprezentantów. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość i stabilność szkolenia. Patryk Rombel ma na koncie wiele sportowych sukcesów, energię, charyzmę i zapał. Wierzę, że jego praca przyniesie oczekiwane efekty, a drużyna przyjmie go z entuzjazmem” – podkreślił Kraśnicki cytowany na oficjalnej stronie związku.

Trener wstępnie przyjął propozycję.

„Dziękuję prezesowi i zarządowi ZPRP za zaufanie. To dla mnie duże wyróżnienie i zaszczyt. Zrobię wszystko, co w mojej mocy by doprowadzić naszą drużynę do sukcesów, na których tak bardzo nam wszystkim zależy. Deklaruję ogromne zaangażowanie i ciężką pracę. Wierzę, że wiele razem osiągniemy” – powiedział.

Rombel przedstawił prezesowi proponowany składu sztabu szkoleniowego, który został pozytywnie oceniony. Nazwiska najbliższych współpracowników nowego trenera będą znane po indywidualnych rozmowach i uzgodnieniach.

35-letni Rombel ukończył Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W latach 2001-2013 był zawodnikiem MMTS Kwidzyn, a w 2015-2017 jego szkoleniowcem. Przez ponad rok pracował jako główny trener Motoru Zaporoże, z którym w sezonie 2017/2018 sięgnął po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Ukrainy. Zwolniono go po serii porażek w Lidze Mistrzów w październiku 2018. Był też asystentem selekcjonera reprezentacji Polski Tałanta Dujszebajewa (2016-2017) i głównym trenerem kadry B biało-czerwonych (od 2017).