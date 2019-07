Do tragicznego wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według informacji RMF24.pl zawodniczka z wskoczyła do wody z pomost, przy którym widniała tabliczka zakazująca skoków do wody.

Po wypłynięciu na powierzchnię, kobieta nie ruszała się. Kąpiący się razem z nią inny reprezentant Rosji odholował ją do brzegu i wezwał pomoc. Trwająca kilkadziesiąt minut reanimacja nie pomogła.