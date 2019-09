34-latek ma już za sobą udział w trzech igrzyskach – w Pekinie (2008), Londynie (2012) i Rio de Janeiro. To właśnie w 2016 roku wywalczył pierwszy medal olimpijski – srebro na torze w konkurencji omnium.

Przygotowania do rywalizacji na torze, która ma do doprowadzić do złota w Tokio, rozpocznie od startu w sześciodniówce w Londynie pod koniec października.

„Każda chwila na torze jest dobrym przygotowaniem (do Tokio – PAP), a wyścigi Six Day są tym bardziej cenne, że będzie tam rywalizacja w madisonie. Przejście z szosy na tor nigdy nie jest łatwe, ale po tylu latach treningów wiem, co robić. Walka z facetami na torze wymaga zawsze większej intensywności” – powiedział Cavendish, jeden z najszybszych sprinterów ostatniej dekady.

W 2008 roku był jedynym brytyjskim torowcem, który powrócił ze stolicy Chin bez medalu. Zajął wtedy w parze z Bradleyem Wigginsem dziewiąte miejsce w wyścigu amerykańskim (madison). Cztery lata później miał zdobyć w Londynie złoto w wyścigu szosowym ze startu wspólnego. Gospodarze pojechali jednak źle taktycznie, a Cavendish finiszował dopiero na 29. pozycji.

Brytyjczyk, który ma na koncie 30 etapowych zwycięstw w Wielkiej Pętli, w tym roku nie znalazł się ponownie w składzie swej grupy (Dimension Data) na Tour de France. Po raz ostatni dojechał do mety w Paryżu w 2016 r. Rok później musiał się wycofać już po czterech odcinkach, bo po upadku na finiszu złamał łopatkę. Następny start w „Wielkiej Pętli” pokrzyżowało zakażenie wirusem Epsteina-Barra, które wywołało mononukleozę i zmusiło do kilkumiesięcznej przerwy w treningach.

Igrzyska w Tokio odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Poprzednio letnia olimpiada rozgrywana była w "Kraju Kwitnącej Wiśni" w 1964 roku, a zimowe igrzyska w Sapporo w 1972 oraz Nagano w 1998.