Drugie miejsce na celowniku gonitwy na dystansie 2400 metrów zajęła jedyna w stawce klacz Inter Royal Lady pod kandydatką dżokejską Joanną Wyrzyk. Na trzeciej pozycji przybiegł gniady ogier Timemaster, na którym jechał Włoch Stefano Mura. Timemastera trenuje Krzysztof Ziemiański.

W tej najbardziej prestiżowej gonitwie sezonu 2020 - Westminster Derby - dla 3-letnich koni pełnej krwi angielskiej startowało 13 zawodników.

Czas zwycięzcy to 2.31,44.

Lider rankingu dżokejów na Służewcu 25-letni Szczepan Mazur jeszcze raz udowodnił, że ten tytuł dzierży nie bez powodu. Na finiszu wyprzedził trenowaną także jak zwycięzca przez Adama Wyrzyka, niepokonaną w dotychczasowych dziewięciu startach w karierze, Inter Royal Lady, na której pojechała jego córka, kandydatka dżokejska Joanna.

Kolejne miejsca zajęły: 4. Petit (Michał Abik), 5. Night Tornado (kandydat dżokejski Błażej Giedyk), 6. Airy Boy (Aleksander Reznikow), 7. High in Dancer (Martin Srnec), 8. Neverland (kandydatka dżokejska Daria Panczew), 9. Sewerus (Jan Verner), 10. Proletarius (kandydat dżokejski Ireneusz Wójcik).

Na nagrody w Westminster Derby przeznaczono 175 tys. złotych. Premią za pierwsze miejsce było 100 tys., a za kolejne 40, 20, 10 i 5 tys. złotych.

To trzeci sukces w Derby trenera Adama Wyrzyka. Poprzednie zaliczył w 2012 roku, kiedy zwyciężyła Natalie of Budysin oraz cztery lata później Caccini.

To także trzeci trumf Mazura, który powiedział PAP na kilka dni przed Derby: "Myślę sobie, dlaczego nie miałbym zwyciężyć w niedzielę. Do trzech razy sztuka. Dwukrotnie wygrałem ten prestiżowy wyścig. Pierwszy raz w 2012 roku na Natalie of Budysin i w 2018 na Las Vegas".

Oddany do użytku publiczności w 1939 roku tor na Służewcu uważany jest przez miłośników jeździectwa za jeden z najbardziej funkcjonalnych i najładniejszych obiektów tego typu w Europie.

Przed rokiem wyścig Derby wygrała Nemezis pod brytyjskim dżokejem Fergusem Seeneyem, a dystans 2400 m pokonała w czasie 2.29,61.