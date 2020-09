Ktoś mądry powiedział mi kiedyś, że na wszystko w życiu musi przyjść odpowiednia pora. Od wczoraj Justyna Kowalczyk-Tekieli - napisała była polska biegaczka narciarka na Twitterze.

Ceremonia odbyła się w czwartek (24 września).

Wpis pojawił się pod zdjęciem, na którym Kowalczyk pozuje w czerwonej sukni a w ręku trzyma bukiet słoneczników.

Wybranek sportsmenki to alipinista. Ślub Justyny i Kacpra Tekieli miał odbyć się w maju, ale koronawirus pokrzyżował im plany a uroczystość została przełożona. Para nie chciała jednak do końca ujawnić, kiedy to nastąpi.

Justyna i Kacper są ze sobą od ponad roku. To, że są razem wyszło na jaw pod koniec października 2019 r. na gali z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To wtedy przechadzali się po korytarzach, trzymając się za ręce.

Tekieli ma 36 lat, urodził się w Gdańsku i zawodowo zajmuje się wspinaczką. Brał udział w kilku głośnych wyprawach, m.in. przy wyznaczeniu nowej drogi na Broad Peak.

Kowalczyk to najbardziej utytułowana polska biegaczka w historii. Ma na koncie cztery wygrane w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, pięć medali olimpijskich (2 złota, srebro i 2 brązy), osiem krążków mistrzostw świata (2 złota, 3 srebra i 3 brązy) i cztery triumfy w Tour de Ski.