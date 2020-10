Profesjonalne rozgrywki sportowe we Francji będą kontynuowane mimo decyzji o wprowadzeniu od piątku kwarantanny narodowej - poinformowała tamtejsza minister sportu Roxana Maracineanu. Lockdown, który związany jest z pandemią Covid-19, potrwa co najmniej do 1 grudnia.

"Nadchodzące tygodnie będą trudne pod względem zarówno ekonomicznym, jak i ludzkim. Dlatego chciałam potwierdzić, że na dziś zapewniona jest kontynuacja profesjonalnych rozgrywek sportowych" - zaznaczyła Maracineau podczas nocnego posiedzenia francuskiego parlamentu. Reklama Piłkarz Manchesteru United zakażony koronawirusem Zobacz również W sobotę "Trójkolorowi" rugbiści mają podjąć Irlandczyków w meczu Pucharu Sześciu Narodów. W poniedziałek z kolei rozpocznie się prestiżowy turniej tenisowy ATP Masters 1000 w Paryżu. Podczas pierwszej kwarantanny narodowej we Francji, która obowiązywała od połowy marca do końca maja, zawieszono wszystkie rozgrywki sportowe. W związku z tym w kwietniu przerwano rywalizację w piłkarskiej ekstraklasie, a wyścig kolarski Tour de France i tenisową imprezę wielkoszlemową French Open przełożono na jesień. "Sportowcy rywalizujący na wysokim poziomie będą mogli teraz trenować. Będą też mogli startować, bo podróżowanie z powodów zawodowych będzie dopuszczalne" - podkreśliła Maracineanu. W czwartek komunikat wydała Francuska Federacja Piłkarska (FFF). Poinformowała, że na czas lockdownu zawieszone zostały rozgrywki amatorskie kobiet i mężczyzn oraz rywalizacja w krajowym pucharze. "Mecze na poziomie profesjonalnym będą zaś mogły być kontynuowane przy pustych trybunach" - dodano. W środę kanclerz Angela Merkel poinformowała, że od listopada wszystkie rozgrywki sportowe w Niemczech, w tym piłkarskiej ekstraklasy, będą zamknięte dla publiczności. Przez cały miesiąc nie będzie można organizować również masowych imprez amatorskich.