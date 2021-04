W środę na terenie prefektury odnotowano 878 nowych przypadków zakażenia, co jest rekordem. W szpitalach natomiast zajętych jest już 70 procent miejsc. W Osace oraz sąsiednich prefekturach Hyogo i Miyagi od poniedziałku obowiązuje lockdown.

"Nowa odmiana koronawirusa jest bardzo zaraźliwa i szybko się rozprzestrzenia. Proszę wszystkich mieszkańców, aby powstrzymywali się od wychodzenia z domów, jeśli tylko jest to możliwe" - powiedział gubernator Osaki Hirofumi Yoshimura.

Sztafeta z ogniem, która rozpoczęła podróż po całej Japonii 25 marca w Fukushimie, co do zasady odbywa się z udziałem kibiców, którzy mogą jednak gromadzić się wzdłuż trasy według ściśle określonych zasad. Na przykład zabronione jest wiwatowanie i gromadzenie się dużych grup ludzi. Wszystkich obowiązuje noszenie maseczek. Do Osaki sztafeta miała zawitać 14 kwietnia.