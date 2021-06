121. edycja US Open zgromadziła 156 czołowych golfistów świata. 28-latek z Wrocławia, który awansował do turnieju dzięki dobrym występom w trzech punktowanych imprezach European Tour, w pierwszej i drugiej rundzie zagra we flighcie z Hiszpanem Rafą Cabrera Bello i Koreańczykiem Sung Kangiem. W całym turnieju zmierzy się m.in. z liderem rankingu światowego Amerykaninem Dustinem Johnsonem, broniącym tytułu Brysonem DeChambeau z USA, czy Rorym McIlroyem, utytułowanym graczem z Irlandii Północnej.

Gospodarzem wydarzenia z tradycją sięgającą 1895 roku jest w tym roku Torrey Pines (South Course), słynące z trudności pole publiczne w San Diego. Po dwóch rundach nastąpi tzw. cut, po którym do dalszej gry w sobotę i w niedzielę awansuje najlepszych 65 zawodników plus gracze z jednakową liczbą uderzeń.

Tegoroczne turnieje wielkoszlemowe rozpoczęły się od kwietniowego US Masters, w którym triumfował Japończyk Hideki Matsuyama. W maju Amerykanin Phil Mickelson zwyciężył w PGA Championship rozegranym na polu Kiawah Island w USA. Kolejnym z "wielkiej czwórki" jest US Open, rozpoczęty z kilkugodzinnym opóźnieniem, ze względu na mgłę. Ostatnim będzie The Open, zaplanowany na 15-18 lipca.