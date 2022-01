Statystyka przed meczem o brązowy medal zdecydowanie wskazywała na Francję, która w historii pięciu potyczek podczas EURO z Danią, za każdym razem zwyciężała. W składzie skandynawskiej drużyny nie mógł zagrać kontuzjowany Mikkel Hansen. Już w trakcie spotkania urazu doznał inny super strzelec Duńczyków Mathias Gidsel.

Oba zespoły zaczęły spotkanie od regularnej kanonady. Gole często padały raz z jednej, raz z drugiej strony. Lepiej w mecz wszedł francuski bramkarz Vincent Gerard, co wydatnie przełożyło się na prowadzenie "Trójkolorowych". Z czasem do jego poziomu dostosował się jego vis-a-vis Niklas Landin. Duńczycy zdołali odrobić straty, ale Ludovic Fabregas w ostatniej akcji pierwszej połowy ustalił wynik tej części gry.

Magnus Jensen po trzech kolejnych trafieniach zapewnił, i powiększył, pierwsze prowadzenie Skandynawów w meczu. Nie był to koniec dużych emocji, gdyż Francuzi znowu wyrównali stan rywalizacji i chwilowo znowu byli na plusie. Dogrywka to zasługa Dika Mema. W dodatkowym czasie gry przewaga Duńczyków nie podlegała dyskusji, dla których był to już czwarty brązowy medal ME. W dorobku mają też dwa złote i jeden srebrny krążek.