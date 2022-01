To drugie takie wyróżnienie 29-letniego Gottfridssona. Poprzednio tego zaszczytu dostąpił podczas EHF EURO 2018. To trzeci piłkarz ręczny w historii, który ponownie został wybrany MVP mistrzostw Europy. Przed nim ten honor spotkał Chorwata Ivana Balica (2004, 2006) i Francuza Nikolę Karabatica (2008, 2014).

Reklama

Szwed przed niedzielnym meczem o złoty medal zdobył 33 bramki i zaliczył 47 asyst.

Gottfridsson, który na co dzień gra w niemieckim klubie SG Flensburg-Handewitt, otwiera listę zawodników z siedmiu krajów wybranych do Drużyny Gwiazd (All Star Team).

All Star Team ME 2022:



bramkarz: Viktor Hallgrimsson (Islandia)

lewe skrzydło: Milos Vujovic (Czarnogóra)

lewy rozgrywjacy: Mikkel Hansen (Dania)

środkowy rozgrywający: Luc Steins (Holandia)

prawy rozgrywający: Mathias Gidsel (Dania)

prawe skrzydło: Aleix Gomez (Hiszpania)

obrotowy: Johannes Golla (Niemcy)

najlepszy obrońca: Oscar Bergendahl (Szwecja)

najbardziej wartościowy gracz (MVP): Jim Gottfridsson (Szwecja)