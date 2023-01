Talibowie ponownie przejęli władzę po tym, jak wojska amerykańskie opuściły Afganistan w sierpniu 2021 roku. Ekstremiści m.in. zakazali kobietom uprawiania sportu argumentując, że byłoby to sprzeczne z islamskim prawem wymagającym zakrycia włosów i skóry.

Kobietom ograniczono również możliwość edukacji i pracy. Nie wolno im studiować. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych kobietom zabrania się również uczęszczania do szkoły po ukończeniu szóstej klasy i wykonywania większości prac poza domem. Ponadto zakazano im wstępu do parków i siłowni. To tylko kilka z wielu restrykcji łamiących prawa człowieka.

Cricket Australia jest zaangażowany we wspieranie rozwoju gry kobiet i mężczyzn na całym świecie, w tym w Afganistanie. Nadal będziemy współpracować z Afganistan Cricket Board w oczekiwaniu na poprawę warunków życia kobiet i dziewcząt w tym kraju - oświadczył australijski związek na Twitterze.

W listopadzie 2021 roku Międzynarodowa Rada Krykieta utworzyła grupę roboczą, której celem jest wspieranie rozwoju krykieta kobiet i mężczyzn w Afganistanie. Obecnie kraj ten pozostaje jedynym pełnoprawnym członkiem MRK, który nie ma reprezentacji kobiet.