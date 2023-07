Na południu Polski rozdano 253 komplety medali w 29 dyscyplinach. W 12 z nich rywalizowano także o tytuły mistrzów Europy, w 19 - o kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Ceremonia rozpoczęła się od filmu promującego województwo małopolskie oraz sąsiednie regiony, w których rozgrywane była impreza. Każde z 13 miast-gospodarzy prezentowane było z udziałem sportowców, którzy uprawiają jedną z dyscyplin rozgrywanych w danym miejscu. Zawody gościły w Krakowie, Krynicy-Zdroju, Krzeszowicach, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie i Zakopanem, a także w Bielsku-Białej i Chorzowie oraz w Rzeszowie i we Wrocławiu. Następnie odegrany został hymn Polski.

Parada reprezentacji biorących udział w igrzyskach

Potem rozpoczęła się parada wszystkich reprezentacji biorących udział w igrzyskach. Zgodnie z tradycją jako pierwsi maszerowali sportowcy Grecji, a potem w porządku alfabetycznym przedstawiciele kolejnych państw. Wyjątkowo gorąco przywitano reprezentantów Ukrainy. Na końcu pojawiła się polska ekipa.

Ceremonię zamknięcia uświetniły także występy muzyczne – na scenie zaprezentowali m.in. DJ Gromee, Viki Gabor, Sara James, Justyna Steczkowska oraz Doda. Zespoły ludowe odtańczyły także krakowiaka na płycie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Przez 12 dni byliśmy świadkami wielkiej sportowej rywalizacji. Wasze medale pięknie zapisały się na kartach sportowej historii Małopolski. Szczególne wyrazy uznania za obecność i wyniki składamy sportowcom z Ukrainy – powiedział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Dziękuję za rywalizację w duchu równości i jedności. To było wielkie wyzwanie i nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by tyle miast było areną tak dużego wydarzenia sportowego. Dziękuję i gratuluję wszystkim tym miastom za to, że podzieliliście się z nami pięknem waszego domu. Ogłaszam III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 za zakończone – dodał prezydent stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Spyros Capralos.

Podczas ceremonii zamknięcia obecny był także m.in. minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wygaszenie znicza Igrzysk Europejskich

Momentem kulminacyjnym widowiska było wygaszenie znicza Igrzysk Europejskich, któremu towarzyszyło wykonanie przez Andrzeja Lamperta hymnu „Pieśń Pokoju”, który został skomponowany specjalnie na IE. Znicz fizycznie znajdował się poza stadionem, więc jego wygaszanie można było obserwować na ekranach na stadionie.

Reprezentacja gospodarzy z dorobkiem 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych krążków zajęła szóste miejsce w tabeli medalowej. Zwyciężyli Włosi, którzy na podium stanęli sto razy: 35-26-39.