Jak to się wszystko zaczęło, czyli historia sklepu Decathlon

Decathlon to międzynarodowy producent i dystrybutor sprzętu, odzieży oraz obuwia sportowego, znany i lubiany w wielu częściach świata. Stanowi on część największych światowych spółek detalicznych skupionych wokół asortymentu sportowego. Jego historia sięga 1976 roku, kiedy to Michel Leclercq założył we Francji pierwszy sklep. W Polsce,a dokładniej na Targówku w Warszawie, pierwszy Decathlon pojawił się dwadzieścia pięć lat później, czyli w 2001 roku. Sklepy producenta znajdują się również na terenie wielu innych krajów, zarówno europejskich, jak i tych położonych na innych kontynentach – m.in. Azji czy Australii. Nazwa sklepu związana jest z francuskim słowem decathlon oznaczającym dziesięciobój, co od razu kojarzy się odbiorcom ze sportem i ruchem. Głównym celem marki jest to, aby jak najwięcej osób mogło cieszyć się z aktywności fizycznej i czerpać z niej rozmaite korzyści – nie tylko te związane ze zdrowiem. Decathlon uwzględnia w swoich codziennych działaniach troskę o środowisko naturalne i każdego dnia propaguje kulturę sportu. Pracownicy sieci to w większości osoby, dla których aktywność fizyczna jest ważną częścią codziennego życia. Decathlon posiada na terenie naszego kraju aż 63 sklepy, a w magazynach znajduje się blisko 350 000 tysięcy produktów z różnych kategorii. Do jego marek własnych należą m.in. Domyos, Kalenji, Copaya, Quechua czy Fouganza. To właśnie na sprzedaży produktów osobistych marek w dużej mierze opiera się strategia marketingowa producenta.

Decathlon – sklep dla miłośników sportu

Decathlon został stworzony z myślą o wszystkich fanach aktywności fizycznej – zarówno starszych, jak i młodszych. Asortyment sklepu obejmuje wysokiej jakości odzież oraz sprzęt sportowy, który gwarantuje komfort i bezpieczeństwo w trakcie uprawiania ulubionych sportów. Klienci mogą przebierać wśród produktów z dziesiątek kategorii – w ofercie producenta znajdują się ubrania i akcesoria do sportów zimowych, letnich i całorocznych. Bez względu na to, czy poszukujesz nart, kasku do jazdy na rolkach, bryczesów do jazdy konnej czy nowej torby na siłownię, w sklepie Decathlon znajdziesz to, czego potrzebujesz. Jego oferta obejmuje takie dyscypliny jak bieganie, taniec, fitness i siłownia, gimnastyka, jeździectwo czy wędkarstwo. Dzięki szerokiemu przekrojowi kategorii i sportów każdy jest w stanie znaleźć w nim coś dla siebie. W asortymencie Decathlon nie brakuje również specjalistycznych ubrań i sprzętu do gier zespołowych, np. piłki nożnej czy siatkówki, ani tych przeznaczonych do zimowych szaleństw na snowboardzie, łyżwach czy nartach. Nie możemy nie wspomnieć także o kategorii z suplementami, odżywkami białkowymi oraz zdrową żywnością, np. proteinowymi batonami i innymi wartościowymi przekąskami. Tak szeroki asortyment przyciąga mnóstwo klientów, którym zależy na dobrym samopoczuciu, kondycji i zdrowiu.

Ciekawe produkty z oferty Decathlon

Do oferty sklepu Decathlon każdego dnia zagląda wielu sportowców – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Jedną z najczęściej odwiedzanych kategorii w sklepie internetowym jest ta z odzieżą do biegania, w końcu to wyjątkowo popularny rodzaj aktywności. Biegać może zacząć każdy, a pierwsze koszulki czy szorty do biegowych treningów często pochodzą właśnie z Decathlon. Inną popularną kategorią na decathlon.pl jest Fitness i siłownia. Obejmuje ona nie tylko wygodną odzież do ćwiczeń, ale również sprzęty i akcesoria umożliwiające urządzenie domowej sali treningowej. Z oferty sklepu skorzystają ponadto miłośnicy rowerowych wypraw – w asortymencie czekają zarówno wszelkiego rodzaju jednoślady, jak i części rowerowe, termiczne kolarki, kaski do jazdy czy bagażniki na rower. Decathlon przyciąga także amatorów górskich wędrówek, oferując im wytrzymałe akcesoria, odzież i obuwie trekkingowe. Od niedawna sieć sklepów oferuje klientom możliwość wypożyczania namiotów, rowerów i innego sprzętu sportowego, co wiele osób uważa za ogromną zaletę. Artykuły sportowe proponowane przez producenta są dostępne we wszystkich popularnych rozmiarach – również tych większych – i w wielu wariantach kolorystycznych. Duża różnorodność sprawia, że idealną parę butów, kask czy bluzę znajdzie tam każdy – zarówno miłośnik minimalizmu, jak i fan szalonej, kolorowej odzieży treningowej.

Powrót do szkoły ze sklepem Decathlon

Marka Decathlon nie zapomina o młodszych klientach, którzy we wrześniu każdego roku wracają do szkoły po dwóch miesiącach błogiego odpoczynku. Na uczniów – zarówno tych, którzy zaraz zostaną absolwentami, jak i tych, którzy przekroczą szkolne progi po raz pierwszy – czeka szeroki asortyment odzieży oraz akcesoriów. Wygodne tenisówki i sneakersy, solidne plecaki, które pomieszczą wszystkie książki i zeszyty, stroje na zajęcia wychowania fizycznego, bidony na wodę, która doda energii między lekcjami… - wszystko to można nabyć w Decathlon nie tylko pod koniec wakacji, ale i w trakcie roku szkolnego. Wśród produktów do szkoły nie zabrakło też kostiumów i okularów na zajęcia na basenie czy miękkich i wygodnych kompletów dresowych. W sklepie online dostępnych jest prawie 700 artykułów producenta, które zapewniają dzieciom i młodzieży komfort podczas długich dni w szkole. Rodzice mogą zaopatrzyć swoje pociechy w niezbędne produkty, które posłużą im przez wiele kolejnych lat nauki. Ich kluczową zaletą są wysokiej jakości, wytrzymałe materiały. Kompletując szkolną wyprawkę z Decathlon można zaoszczędzić sporo pieniędzy – o ile tylko dziecko nie wyrośnie z zakupionej koszulki na WF, a plecak nie ulegnie zniszczeniu, z powodzeniem będzie można wykorzystać je w następnym roku szkolnym. Co najważniejsze, akcesoria i odzież szkolna z asortymentu Decathlon są nie tylko trwałe i funkcjonalne, ale również stylowe. Gusta dzieci i nastolatków są różne i zmieniają się z roku na rok. Duża ilość wzorów, kolorów i fasonów, jaką zapewnia producent, trafia jednak do większości małych klientów. Zarówno plecaki oraz torby, jak i buty, dresy czy stroje na basen dostępne są w różnych wariantach. Na dzieci, które lubią już z daleka przykuwać uwagę, czekają modele w żywych, rzucających się w oczy barwach. Uczniowie, którzy preferują raczej uniwersalne wybory, znajdą z kolei minimalistyczną odzież i akcesoria w stonowanych kolorach. Idealna para szkolnych trampek czy wymarzony nowy plecak czekają w Decathlon zarówno na dziewczynki, jak i na chłopców w różnym wieku. Oferta sklepu tworzona jest z myślą o różnych przedziałach wiekowych, kategoriach i upodobaniach – tutaj nie ma miejsca na nudę!