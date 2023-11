W nadchodzącym postępowaniu przetargowym możliwe jest składanie ofert indywidualnych lub wspólnych. Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) przekaże teraz wszystkim zainteresowanym federacjom listę wymagań dotyczących organizacji mistrzostw Europy.

Gospodarza poznamy w grudniu

Do 1 czerwca 2024 roku należy złożyć oficjalne wnioski do EHF. Ocena i pierwsze wizyty u zainteresowanych stron odbędą się w okresie od lipca do września 2024 r.

Ostateczne potwierdzenie wszystkich otrzymanych ofert dokona Komitet Wykonawczy EHF na posiedzeniu we wrześniu 2024 roku. Wybór gospodarzy turniejów Euro na lata 2030 i 2032 zaplanowano na 14 grudnia 2024 roku, kiedy to w Wiedniu zbierze się Nadzwyczajny Kongres EHF.

Chętnych jest wielu

Polska wraz z Czechami wcześniej zgłosiła kandydaturę do organizacji ME 2026 piłkarek ręcznych. Kontroferty złożyły również wspólnie Rumunia i Słowacji oraz indywidualnie Turcja. W tym przypadku prawa do organizacji tej imprezy zostaną przyznane 27 stycznia 2024 roku w Kolonii.